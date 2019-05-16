Я готовий доповідати головнокомандувачу Зеленському, — Матіос

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що «добре знайомий особисто» з обраним президентом Володимиром Зеленським, але останній раз бачив його рік тому.

Про це Матіос сказав журналістам у Львівській області.

При цьому прокурор запевнив, що не зустрічався з Зеленським під час або після виборчої кампанії.

«Буде виклик їм військового прокурора, як верховним головнокомандувачем, я, як людина військова, повинен прийти і зробити відповідний доповідь», — сказав Матіос.

За словами прокурора, він останній раз бачив Зеленського рік тому.

Він стверджує, що не міг тоді обговорювати з Зеленським своє подальше перебування на посаді, тому що, за словами Матіоса, рік тому Зеленський «про своєму майбутньому не знав».