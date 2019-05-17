В аеропорту Дубая розбився гвинтовий літак, є загиблі

Управління цивільної авіації Дубая заявило в четвер, що на південь від аеропорту Дубая розбився невеликий літак, в результаті чого загинули три британці і один південноафриканець. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У заяві йдеться, що чотиримісний літак DA42, зареєстрований у Великобританії, виконував завдання з калібрування наземних навігаційних систем в аеропорту.

Розслідування триває. Повітряний рух в аеропорту нормалізувався.

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