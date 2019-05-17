Повінь – зміна системи

Menu
Close

В аеропорту Дубая розбився гвинтовий літак, є загиблі

17.05.2019

Управління цивільної авіації Дубая заявило в четвер, що на південь від аеропорту Дубая розбився невеликий літак, в результаті чого загинули три британці і один південноафриканець. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У заяві йдеться, що чотиримісний літак DA42, зареєстрований у Великобританії, виконував завдання з калібрування наземних навігаційних систем в аеропорту.

Розслідування триває. Повітряний рух в аеропорту нормалізувався.

 

Тільки цікаве та важливе потрапляє до нас в Telegram. Підписуйтесь!

 

Читайте також:   Курди повідомили про використання Іраком американської техніки в Кіркуку
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *