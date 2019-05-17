У Кропивницького першокласник захворів інфекційних менінгітом

У Кропивницького першокласник місцевої школи захворів менінгітом, викликаним менінгококовою інфекцією.

Хлопчика госпіталізували, а всіх, хто з ним спілкувалися, обстежили лікарі. Вчителі цієї школи, друзі хлопчика і члени його сім’ї виявилися носіями інфекції, хоча самі не захворіли.

Стан дитини зараз середньо-важкий, небезпека для життя минула. В обласному лабораторному центрі зазначають, що кожен рік в області фіксується кілька випадків захворювання на менінгококову інфекцію.

“Обстежено 178 осіб і з них у п’яти випадках ми виявили збудник менінгококової інфекції. Ми маємо одного хворого і п’ять носіїв. Всі вони – і хворий, і носії менінгококової інфекції – проходять відповідне лікування”, – розповіла заступник директора Кіровоградського обласного лабораторного центру Надія Оперчук.