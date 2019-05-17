Юнкер розплакався під час останньої зустрічі з Порошенком

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер був дуже зворушений у зв’язку з відставкою президента України Петра Порошенка і навіть заплакав під час їх останньої зустрічі. Про це заявив заступник глави адміністрації президента Костянтин Єлісєєв в ефірі телеканалу «Прямий»

«Ми позавчора повернулися з Брюсселя, де президент зустрічався з лідерами Європейського союзу, президент Європейської ради Дональдом — ред.) Туском, президентом Єврокомісії Юнкером. Відкрию невелику таємницю. Юнкер, людина, яка 20 років був прем’єр-міністром Люксембургу, п’ять років – президентом Єврокомісії, запросив президента у свій кабінет на зустріч. І ви знаєте, він дуже розчулився. Він почав, скажу чесно, плакати. Тому що йому було настільки сумно. За п’ять років вони, як він сказав, майже поріднилися», – заявив Єлісєєв.

Порошенко 13-14 травня перебував з робочим візитом у Брюсселі для участі у заходах з нагоди 10-ї річниці «Східного партнерства».