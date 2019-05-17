Філарет особисто самим першим підписав постанову Помісного собору про розпуск УПЦ КП

В Православній церкві України оприлюднили постанову помісного собору УПЦ КП від п’ятнадцятого грудня 2018 року. У документі йдеться про саморозпуск з підписом Філарета.
У прес-службі ПЦУ відзначили, що помісний собор був проведений перед об’єднавчим собором УПЦ КП, частини УПЦ МП і УАПЦ. Примітно, що проект було прийнято одноголосно.
У першому пункті рішення собору говориться про те, що дія релігійного об’єднання УПЦ КП припиняється шляхом об’єднання, а також приєднання до створюваної ПЦУ. Таким чином, статут про управління Української православної церкви Київського патріархату і діяльність всіх статутних органів церкви була припинена.
В Православній церкві України також зазначили: «Отже, повідомляємо, що вранці 15 грудня 2018 року, згідно з рішенням власного Помісного собору УПЦ КП припинила свою окрему діяльність, а вся її повнота увійшла до складу Православної церкви України. Самим першим свій підпис серед членів Президії поставив Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, як Голова Помісного Собору»