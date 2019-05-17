Філарет особисто самим першим підписав постанову Помісного собору про розпуск УПЦ КП

В Православній церкві України оприлюднили постанову помісного собору УПЦ КП від п’ятнадцятого грудня 2018 року. У документі йдеться про саморозпуск з підписом Філарета.

У прес-службі ПЦУ відзначили, що помісний собор був проведений перед об’єднавчим собором УПЦ КП, частини УПЦ МП і УАПЦ. Примітно, що проект було прийнято одноголосно.

У першому пункті рішення собору говориться про те, що дія релігійного об’єднання УПЦ КП припиняється шляхом об’єднання, а також приєднання до створюваної ПЦУ. Таким чином, статут про управління Української православної церкви Київського патріархату і діяльність всіх статутних органів церкви була припинена.