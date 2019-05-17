Під Миколаєвом катували і по-звірячому вбили фермера і його дружину

У Миколаївській області знайдені вбитими у власному будинку місцевий фермер і його дружина.

“15 травня в Березнегуватському районі у власному будинку син виявив тіла батьків із зовнішніми ознаками насильницької смерті. Встановлено, що загиблі – 71-річний голова фермерського господарства та його 64-річна дружина”, – повідомили в поліції.

Це вже третє гучне вбивство фермерів в Україні за останні два тижні. Як йдеться в сюжеті, жертви лежали в буквальному сенсі в калюжі крові. “Колоті та рубані рани в обох”, – резюмували в поліції.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального злочину, передбаченого статтею “умисне вбивство двох або більше осіб”, санкція статті передбачає покарання до довічного ув’язнення