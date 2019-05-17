США ввели нові санкції проти РФ за «законом Магнітського»

Міністерство фінансів США ввело санкції проти п’яти фізичних і однієї юридичної особи з РФ, які є фігурантами справи Магнітського. Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства.

Зокрема, санкції введені проти колишнього начальника виправної колонії №7 Сергія Коссиева, а також Геннадія Карлова, колишнього заступника командира батальйону «Північ» Руслана Геремеева і Олени Трикули. В рамках ” закону Магнітського, введені санкції проти спецзагону «Терек» Росгвардии (його база знаходиться в Чечні).

«Ми націлені на те, щоб притягнути до відповідальності винних у звірячих діях на території Росії, включаючи позасудові вбивства Бориса Нємцова і повсюдне насильство над ЛГБТ в Чечні», — заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму і фінансової розвідки Сігал Манделькер.

Відзначається, що Держдепартамент США опублікував щорічне подання Конгресу про дії уряду США щодо здійснення Закону Магнітського. В цілому під санкції згідно з «законом Магнітського» потрапили 55 осіб.

Сергій Магнітський був адвокатом і аудитором, який розкрив велику схему податкового шахрайства при проведенні аудиторської роботи для російської компанії Hermitage Capital Management. У листопаді 2008 року він був заарештований і затриманий російськими властями незабаром після дачі показань у якості свідка в рамках скарги, поданої «Ермітаж Кепітал Менеджмент», в якій стверджувалося, що група співробітників МВС Росії була залучена в податкове шахрайство на 5,4 мільярда рублів (230 мільйонів доларів США)за участю трьох компаній, що належать Ермітажу, Riland, Parfenion і Makhaon.

За викриття цього шахрайства Магнітський піддався фізичному та психологічному тиску під час утримання під вартою, і 16 листопада 2009 року він помер у слідчому ізоляторі в Москві, Росія.