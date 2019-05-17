Заступник глави АП Єлісєєв пояснив, чому подав у відставку

Заступник глави Адміністрації Президента Костянтин Єлісєєв розповів, чому подав у відставку.

Про це Він заявив в ток-шоу на телеканалі «Прямый».

«Сьогодні, коли була оголошена дата інавгурації, я подав Президенту прохання про відставку. Таким чином я хочу, як кажуть, очистити простір для нової команди. Це нормальна європейська практика. Ви знаєте, я європеєць, який багато років працював за кордоном — у Франції, в Нью-Йорку і в Бельгії 9 років. Я прихильник європейської демократичної традиції. Прийшла нова команда. Ми не тримаємося за крісла, не тримаємося за владу, ми її спокійно передаємо, підготували всі досьє. Я навіть готовий покласти на свій стіл пріоритети, над якими варто працювати для мого наступника, якого, на жаль, поки не знаю. І я відходжу в сторону і готовий зі свого боку в міру моїх можливостей допомагати, радити і так далі. Але нехай заходить нова команда, нехай зробить краще, ніж це було. Ми тільки будемо аплодувати», — сказав він.

Костянтин Єлісєєв був призначений заступником глави АП у липні 2015 року і займався зовнішньополітичний напрям. До цього він більше п’яти років був послом України при ЄС.