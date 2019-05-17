Нардеп Лещенко заявив, що подає на САП у суд

Народний депутат України Сергія Лещенко заявив, що подає на Спеціалізовану антикорупційну прокуратури до суду з відкритого сьогодні кримінального провадження.

Як відомо, сьогодні САП відкрила провадження про можливе отримання нардепом мільйонних хабарів і купівлі за їх рахунок квартири в Києві.

Для перевірки зазначених фактів прокуратура зареєструвала кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою; карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років). Нардепа Лещенка викликали на допит.

Так, за словами Лещенка, відкрите кримінальне провадження є «визнанням його ролі у встановленні справедливості в Україні та боротьби з корупцією».

Він зазначив, що справу відкрили «анонімної статті на сайті «Антикор», під підписом неіснуючого журналіста».

«Я вимагаю від Генерального прокурора, його заступника Холодницкого (голова САП, — ред.) внести подання на зняття недоторканності. Друге – я вимагаю провести як можна швидше, допит. Я готовий свідчити у цій справі. Мені здається це не чесним, тримати в заручниках всю Україну, тому що двоє чиновників хочуть утриматися на своїх посадах», — заявив нардеп.

Крім того, він повідомив, що він подає в суд на Спеціалізовану антикорупційну прокуратури, у зв’язку з поширенням їй фейкової і недостовірної інформації».

За словами Лещенка, історія з квартирою закінчилася два роки тому рішенням суду, а також закриттям провадження в ГПУ за статтею «відсутність факту злочину».

Варто відзначити, що скандал навколо квартири Сергія Лещенка розгорівся в 2016 році. Депутат Верховної Ради, до 2014 року працював журналістом, придбав житло площею близько 200 кв. м у центрі Києва за 7,5 млн гривень.

Нардеп стверджував, що частина коштів на придбання квартири — його заощадження як колишнього співвласника видання «Українська правда». Крім того, половина суми — це позика від ще одного засновника УП Олени Притули терміном на 10 років. Ще частина нардепу нібито позичила його дівчина і зараз вже дружина Анастасія Топольская.

У НАБУ тоді заявили, що гроші на квартиру Лещенко були отримані легально.

Також варто відзначити, що раніше ЗМІ публікували інформацію про співпрацю Лещенко з бізнесменом Костянтином Григоришиним.