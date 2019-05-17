У Жеваго готуються до «карданного кидку»

Визнання банкрутом ПАТ «Херсонський завод карданних валів» може обернутися багатомільйонними втратами для Фонду гарантування вкладів фізосіб.

На півдні України стало одним великим промисловим банкрутом більше. 11 травня господарський суд Херсонської області визнав банкрутом ПАТ «Херсонський завод карданних валів» і почав його ліквідацію. Ліквідатором призначений арбітражний керуючий з Києва Артур Мегеря, який до цього був розпорядником майна підприємства.

Херсонський завод карданних валів до останнього часу був складовою частиною групи «АвтоКрАЗ», яку включають у сферу інтересів народного депутата, власника банку «Фінанси і кредит» Костянтина Жеваго. Як писали, починаючи з 2014 р., його однойменна фінансово-промислова група в буквальному сенсі виявилося в облоговому положенні. Банк «Фінанси та кредит», який був розрахунково-касовим центром всієї ФПГ Жеваго, почав тріщати по швах і в 2015 р. був визнаний неплатоспроможним, після чого контроль над нею перейшов до Фонду гарантування вкладів фізосіб. Слідом за цим Національний банк затіяв з розгляду самим Жеваго, намагаючись заарештувати його майно. Паралельно з найбільшими промисловими підприємствами на чолі з «АвтоКрАЗом» почали судитися кредитори на чолі з державним Ощадбанком, вимагаючи повернення сотень мільйонів гривень боргів.

Банкрутство Херсонського заводу карданних валів почалося ще навесні 2014 року. В рамках цього процесу спочатку основним кредитором підприємства виступив банк «Фінанси та кредит» – у травні 2015 р. суд затвердив його вимоги до боржника на суму майже 400 млн гривень, і додатково включив до реєстру ще 150 млн гривень, забезпечені заставою. Але після того, як Жеваго втратив контроль над банком, його вимоги були зменшені до 50 млн гривень «у зв’язку з частковим погашенням іншими кредиторами заборгованості за кредитними договорами, укладеними між банком та ПАТ «Херсонський завод карданних валів».

У результаті контроль над комітетом кредиторів заводу дістався групі підприємств, що входять в орбіту Жеваго – ПАТ «Ужгородський турбогаз», ПАТ «Токмацький ковальсько-штампувальний завод», ТОВ «Агрибизнес», ТОВ «Перт» і ТОВ «УАУ». В кінці 2016 року вони провели збори кредиторів, на якому вирішили клопотати перед судом про введення процедури санації Херсонського заводу карданних валів. На цьому ж зібранні кредитори взяли до відома заяву ТОВ «Машинобудівна комплектація» про участь у санації заводу. За це проголосували всі, крім банку «Фінанси та кредит», якого не вистачило голосів, щоб заблокувати це рішення.

ТОВ «Машинобудівна комплектація» було створено ще в 2013 р. і з того часу вона фактично керувала херсонським підприємством, розміщуючи на ньому замовлення за давальницькою схемою (це було зроблено після арешту рахунків заводу виконавчою службою за борги). Юридично Жеваго не має відношення до цієї компанії – контрольним пакетом «Машинобудівної комплектації» володів житель Кременчука Віталій Білявський, який, за сумісництвом, як з’ясували, довгий час працював головним юрисконсультом ПАТ «АвтоКрАЗ».

Після публікації про цю непрямої зв’язку Белявський вийшов зі складу засновників ТОВ «Машинобудівна комплектація», і тепер нею на двох володіють Юрій Ставничої (51%) і Олександр Артамонов (49%). Ставничої, як випливає з його профілю у Facebook, є працівником «Автокразу», так що від зміни доданків сума, схоже, особливо не змінилася.

Процедура санації ПАТ «Херсонський завод карданних валів» була введена судом у березні 2017 року, а управляти нею був призначений гендиректор заводу-боржника Юрій Смоліенко. Він кілька разів подавав в суд на розгляд план санації, який передбачав перехід його майна до «Машинобудівної комплектації», але його кожен раз ветував банк «Фінанси та кредит», у якого в заставі перебуває все нерухоме майно заводу. Нарешті, в квітні банк направив до суду лист, в якому наполіг на визнання свого боржника банкрутом, що в підсумку і сталося.

Очевидно, що заставний кредитор зацікавлений в швидкому отриманні «живих» грошей за майновий комплекс заводу-банкрута, що буде зроблено в ході відкритого аукціону з його продажу. Втім, враховуючи, хто контролює комітет кредиторів, а також той факт, що раніше у банку «Фінанси та кредит» вже були «сутички» з Артуром Мегерей (у квітні банк скаржився суду на його бездіяльність), є підстави вважати, що цей процес буде негласно контролювати інша сторона.

А в українських реаліях це може означати, що торги не викличуть бурхливого інтересу у сторонніх претендентів, і після кількох невдалих спроб реалізувати майно ПАТ «Херсонський завод карданних валів» його активи підуть в «потрібні руки» з хорошим дисконтом.

Як, наприклад, це сталося в минулому році з іншим «південним» банкрутом – Херсонським суднобудівним заводом. Його активи, що були придбані його фактичним власником – компанією «Смарт-меритайм груп» Вадима Новинського – з дуже вигідною знижкою, яка у випадку з базою відпочинку «Корабел» досягла 94% від стартової ціни.