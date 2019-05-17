Зеленський зібрав кадровиків з світових агентств, щоб організувати конкурс на посади голів ОДА

Новообраний президент України Володимир Зеленський на зустрічі з представниками великих міжнародних рекрутингових і HR-агентств зазначив, що має намір провести прозорий конкурс на посади голів обласних державних адміністрацій (ОДА).

У четвер, 16 травня, Зеленський разом зі своєю HR-командою обговорив можливу співпрацю у пошуку кадрів на ряд посад в системі державного управління.

У зустрічі, зокрема, взяли участь Ілона Шарова (Hudson), Роман Бондар (Оdgers Вerndtson), Олексій Долгих (Bayden), Юлія Згеева та Ігор Габузенко (Ward Howell).

«Ми дійсно хочемо знайти нових талановитих людей, хороших фахівців, які поділяють наші цінності. Це не популізм, це — наша мета. І ми розуміємо, що знайти кращих фахівців, які мають високі компетенції і орієнтовані на конкретні результати, не дуже просто. Тому хочемо запросити вас до співпраці в цій сфері», — зауважив Зеленський.

За словами Зеленського, вже є певна кількість кандидатур, наприклад, на посади керівників ОДА в різних областях України.

«Але і тут нам потрібна ваша допомога з інструментами адекватної оцінки цих людей. Тому що в цілому ми хочемо провести прозорий конкурс на ці посади, знайти кращих менеджерів, які прагнуть до позитивних змін у своїх регіонах, мають стратегії розвитку і здатні залучати локальні та іноземні інвестиції», — зазначив він.

Також на зустрічі йшлося про головні критерії, яким повинні відповідати претенденти на голів ОДА: професіоналізм, знання регіону, авторитет у місцевих громадах, добропорядність, хороша репутація, досвід управління системами такого рівня.

«Всі учасники зустрічі підтримали ініціативу Володимира Зеленського, пов’язану з кадровою політикою, і задекларували свою готовність до співпраці з командою новообраного президента», — наголошується в повідомленні.