97% українців проголосували за громадянство РФ: мережу схвилював новий серіал про майбутнє

В мережі почали активно обговорювати британський серіал з назвою Years and Years (“Роки і роки”), в якому певна роль відведена і Україні.

Дії в серіалі відбуваються в 2024 році. За сюжетною лінією, Великобританія все ж покинула склад Європейського Союзу, а в Україні стався державний переворот, за підсумками якого при владі опинилися військові.

Також автори сценарію показали, що після цих подій Лондон наповнили біженці з України.

Крім того, на одному зі скрінів з серіалу йдеться, що 97% українців проголосували за російське громадянство.

На даний момент вийшла тільки одна серія серіалу. У ньому розповідають про амбітну британську політичну діячку, яка стала еталоном для бідних верств населення.

Джерело – Апостроф

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