Європол ліквідував мережа кіберзлочинців

Десяти учасникам злочинної групи вже пред’явили звинувачення в США.

Європол заявив про ліквідацію злочинної мережі кіберзлочинців, які використовували шкідливе програмне забезпечення GozNym і вкрали близько $100 млн у понад 41 тисячі осіб і компаній.

За даними правоохоронців, злочинці заражали комп’ютери своїх жертв вірусом GozNym, яка дозволяла отримати доступ до банківських рахунків.

В ході міжнародної операції слідчі дії проводилися в Болгарії, Грузії, Молдові та Україні. У Грузії, Молдові, Україні та США розпочато кримінальне переслідування.

Членів GozNym звинувачують, зокрема, крадіжки коштів з банківських рахунків і відмиванні грошових коштів.

Лідеру мережі кіберзлочинців загрожує суд в Грузії, ще одного члена групи екстрадували до США з Болгарії, іншому підозрюваному загрожує вдові процес в Молдові. Ще двоє підозрюваних повинні постати перед судом у Німеччині за відмивання грошей.

Крім того, п’ятеро росіян, які брали участь у кіберзлочинність, що залишаються на волі та їх розшукують. Серед них – розробник GozNym.

Послуги хостингу кримінальної мережі GozNym надавалися адміністратором мережі Avalanche, яка надала послуги більш ніж 200 кіберзлочинцям і обслуговувала більше двадцяти різних кампаній, включаючи GozNym.

Адміністратор мережі жив у Полтаві, його квартиру обшукали в листопаді 2016 року під час операції під керівництвом Німеччини з метою вилучення серверів мережі та іншої інфраструктури. Підозрюваний був затриманий і перебуває під слідством.