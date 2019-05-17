Зеленский будет инициировать роспуск Верховной Рады – Розумков

Новоизбранный президент Владимир Зеленский будет инициировать роспуск Верховной Рады, заявил его политический советник Дмитрий Разумков в эфире программы “Право на владу” на телеканале “1+1”.

“Да, он будет инициировать роспуск”, – сказал Разумков.

Зеленский готов помочь Раде напоследок выполнить “хотя бы часть тех обещаний, которые они давали раньше”, отметил он, говоря об Избирательном кодексе и законопроектах, предусматривающих снятие неприкосновенности с народных депутатов, судей и президента, которые не приняла Верховная Рада.

“Если говорить о снятии депутатской неприкосновенности, в 2006-м, 2014 году практически все народные депутаты, которые шли на выборы, рассказывали, что это нужно сделать”, – добавил он.

Источник – gordonua

Тільки цікаве та важливе потрапляє до нас в Telegram. Підписуйтесь!