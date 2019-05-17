Євросоюз оштрафував п’ять банків

Банки погодилися на мирову угоду.

Європейська комісія оштрафувала на мільярд євро п’ять великих банків, трейдери яких змовлялися про встановлення курсів валют.

Повідомляється, що загальна сума штрафу, накладеного на британські Barclays і Royal Bank of Scotland, американські Citigroup і JPMorgan, а також японський MUFG Bank, становить 1,07 млрд євро.

За даними Єврокомісії, трейдери цих банків у 2007-2013 роках змовлялися про встановлення курсів валют. При цьому вони повідомляли про свої наміри щодо торгівлі та обмінювалися інформацією і координували дії професійних електронних чатах. Єврокомісія зафіксувала два таких картельні змови.

Швейцарський банк UBS був оштрафований, оскільки повідомив регулятору про змови. Банки погодилися на мирову угоду, що зменшило розмір штрафів для них на 10%.