США наклали додаткові санкції на росіян

Відтепер блокується будь-яка власність цих осіб.
Міністерство фінансів США внесло в санкційний список в рамках “закону Магнітського” п’ятеро росіян і спеціальний загін швидкого реагування “Терек”.
Сполучені Штати додали в список:
Олену Трикулю – “за участь у спробах приховати юридичну відповідальність за затримання, зловживання або смерть Сергія Магнітського”;
Геннадія Карлова – з-за аналогічних звинувачень;
Абузаеда Вісмурадова – командира загону “Терек” відповідального за позасудові вбивства, тортури або інші грубі порушення міжнародно визнаних прав людини”;
Сергія Коссьева – “за позасудові вбивства, тортури або інші грубі порушення міжнародно визнаних прав людини”;
Руслана Геремеева – за те, що діяв від імені глави Чечні Рамзана Кадирова “у справі, що стосується позасудових убивств, тортур або інших грубих порушень міжнародно визнаних прав людини”.
Наголошується, що відтепер блокується будь-яка власність цих осіб у межах юрисдикції США і заборонені угоди громадян США, що стосуються вищезазначених росіян.