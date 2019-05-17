США наклали додаткові санкції на росіян

Відтепер блокується будь-яка власність цих осіб.

Міністерство фінансів США внесло в санкційний список в рамках “закону Магнітського” п’ятеро росіян і спеціальний загін швидкого реагування “Терек”.

Сполучені Штати додали в список:

Олену Трикулю – “за участь у спробах приховати юридичну відповідальність за затримання, зловживання або смерть Сергія Магнітського”;

Геннадія Карлова – з-за аналогічних звинувачень;

Абузаеда Вісмурадова – командира загону “Терек” відповідального за позасудові вбивства, тортури або інші грубі порушення міжнародно визнаних прав людини”;

Сергія Коссьева – “за позасудові вбивства, тортури або інші грубі порушення міжнародно визнаних прав людини”;

Руслана Геремеева – за те, що діяв від імені глави Чечні Рамзана Кадирова “у справі, що стосується позасудових убивств, тортур або інших грубих порушень міжнародно визнаних прав людини”.

Наголошується, що відтепер блокується будь-яка власність цих осіб у межах юрисдикції США і заборонені угоди громадян США, що стосуються вищезазначених росіян.