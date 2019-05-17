Розкрито загадку єгипетської пустелі

Вчені Університету Кертіна в Австралії розкрили походження загадкових скляних утворень, знайдених в Лівійській пустелі в Африці. Виявилося, що кристалічні структури утворилися в результаті удару метеорита, а не вибуху в атмосфері, як вважалося раніше. Про це повідомляється в прес-релізі на Phys.org.

Дослідники вивчили зерна циркону, укладені в склі канарково жовтого кольору з кремнезему, яке, згідно з розрахунками, утворилося 29 мільйонів років тому і розкидане на площі в кілька тисяч квадратних кілометрів. Цей матеріал використовувався для виготовлення скарабея в нагруднику-пекторалі, знайденого в гробниці Тутанхамона.

За словами фахівців, зерна циркону зберегли сліди мінералу реідіту, який утворюється в умовах високого тиску, наприклад, при ударі метеорита.

Відповідно до альтернативної версії, яка отримала популярність в 2013 році, скло могло сформуватися в результаті впливу ударної хвилі від вибуху небесного тіла, яке увійшло в атмосферу Землі. Результати попередніх досліджень показали, що потужність вибуху в такому випадку повинна була складати 100 мегатонн у тротиловому еквіваленті. Однак присутність реідіта спростовує цю точку зору.