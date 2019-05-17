США выделит Украине больше денег, чем планировалось

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона с поддержкой для Украины в сумме $445 700 000. Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.

“Указанная сумма включает, в частности, ассигнования в размере $115 млн для предоставления нашему государству безопасности помощи по программе “Международное военное финансирование”, – отмечается в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что указанный документ запрещает направление средств американской помощи на финансирование действий, связанных с признанием суверенитета России над временно оккупированным Крымом или любой другой территории Украины.

Комитет рекомендовал Госдепу США и Агентству США по международному развитию продолжать взаимодействие с украинской стороной в реализации программ реабилитации и адаптации украинских военных, помощи министерству по делам ветеранов Украины, а также в дальнейшем развитии борьбы с киберугрозами со стороны РФ.

Для вступления в силу законопроект должен быть одобрен полным составом Палаты представителей, поддержанный Сенатом и подписан президентом США.

Напомним, ранее сообщалось, что США выделит 250 млн долларов военной помощи Украине.