Холлі Беррі прийшла на прем’єру фільму у відвертому вбранні

У китайському театрі в Голлівуді відбулася прем’єра фільму “Джон Двк 3”, на якій зібрався зірковий склад.

Серед них була виконавиця головної ролі Холлі Беррі. Актриса вибрала для заходу шкіряний ромпер від Teresa Helbig з візерунком на декольте, з якого визирала її оголені груди, блискавкою на рукавах і поясом-бантом на талії.

Наряд зірка поєднувала з чорними босоніжки на високій шпильці.

Її аутфит доповнили лаконічні чорні сережки і кільце з великим смарагдом.

Коли Холлі демонструвала фотографам свою нову сміливу зачіску — їй виголили на потилиці невеликий малюнок, вона блиснула целюлітом на ногах.

Так, Беррі не ідеальна, і в неї, як і у більшості жінок, є целюліт, але це не псує її краси і стрункою сексуальної фігури.

Макіяж актриси був максимально природним.

На червоній доріжці з Беррі позував також її колега по фільму Кіану Рівз.