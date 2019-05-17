Як швидко запам’ятовувати нову інформацію

Для того, щоб швидко запам’ятовувати – необхідно сформулювати тему для вивчення, визначити білі плями, придумайте історію і поділитися нею з друзями та не відкладати на завтра.

Необхідно коротко сформулювати задачу, написавши все, що знаєте з цієї теми. Висловлювати думки потрібно як з дитиною, не готовою до сприйняття складних термінів і незрозумілих міркувань.

Наступним кроком є аналіз інформації. Варто пов’язати всі елементи в єдину систему, використовуючи малюнки, графіки і діаграми.

Скласти перелік білих плям, а також термінів, які є незрозумілі та почати їх дослідження. Завжди необхідно записувати нові знання, не забуваючи про стислість і простоту викладу, радить фізик зі світовим ім’ям, нобелівський лауреат, один з авторів квантової електродинаміки – Річард Фейнман.

Коли інформація буде вивчена в необхідному обсязі, з’єднайте її в цікаву історію. Якщо ви поділитеся своєю історією з реальними людьми, то зможете закріпити отримані знання на будь-якому етапі навчання. Зберіть своїх знайомих або друзів і влаштуйте освітню міні-лекцію, розповідає ukr.media.

Цей метод допоможе запам’ятати накладаючи черговий пласт невідомої інформації на вже наявний фундамент минулого досвіду і сформований раніше світогляд.