Абсолютна влада Зеленського: що до цього призведе і в чому ризики для України

Верховна Рада нарешті поставила крапку в питанні інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського, призначивши захід на 20 травня.

Це дає Зеленському можливість розпустити Верховну Раду і призначити дострокові парламентські вибори. Якщо новообраний президент скористається такою можливістю, це дасть йому ряд переваг, зокрема, поки ще президентська партія «Слуга народу» може отримати конституційну більшість.

Перше — закріпити той успіх, який він мав на президентських виборах і сформувати в парламенті нову більшість, яка може обійтися без коаліції, а одноосібно, тільки з допомогою поки ще віртуальної президентської партії створити уряд.

Друге — дуже зручно для Зеленського, що парламентарі можуть бути обрані за старим законодавством. Справа в тому, що зараз величезна кількість мажоритарників може обиратися просто за підтримки Зеленського, кажучи, що вони є членами Зе!Команди. Таким чином, більшість мажоритарників теж може бути обране в якості прихильників Володимира Зеленського. А це означає, що нова партія «Слуга народу» може отримати в парламенті конституційну більшість і перетворити Україну в ту країну, яка вважається більш зручною для управління Володимиром Зеленським і його найближчим оточенням.

І третій момент, який дає Володимиру Зеленському підстави для дострокових парламентських виборів — на час, коли буде підготовка до нових парламентських виборів, Зеленський буде мати значно більший контроль навіть над чинним урядом, тому що чиновники будуть відчувати себе тимчасовими, усвідомлювати, що їхнє перебування при владі закінчується раніше, ніж вони розраховували, і намагатися знайти спільну мову з Зеленським, а найголовніше — з його оточенням. Це насамперед стосується міністрів економічного та енергетичного блоку. Тобто це ті питання, які хвилюють багатьох в команді Зеленського.

Тому цілком очевидно, що для Зеленського є сенс для розпуску парламенту. Інші політичні сили в цьому не зацікавлені, тому що вони не отримають великої кількості голосів у будь-якому випадку. На дострокових або планових виборах у них поки немає ніяких реальних можливостей змінити ту політичну тенденцію, яка склалася після обрання Зеленського, тому що він є президентом мрій, ілюзій і надій. І до того часу, як ці мрії, ілюзії та надії не розвіються, в інших українських політиків великих шансів зайти на політичне поле Зеленського і взагалі на велике політичне поле — ні.

Більш того, якщо українські олігархи збережуть єдність, і українські телеканали будуть розповідати пересічним українцям інформацію в єдиному ключі, то в українських політиків немає жодного шансу і надалі зайти на цей політичне поле. І ми отримаємо ситуацію, яка наблизить нас навіть не до України Януковича, а Білорусі Лукашенко — з умовною політичною партією, яка насправді не буде існувати, і всевладдям тих політичних сил, які перебуватимуть навколо нового президента.

Відповідно, українську демократію може врятувати тільки шалена боротьба олігархів або боротьба в оточенні самого президента за вплив на нього.

А що Вакарчук?

Більшість українців вже реалізували своє бажання бачити якісь нові сили і особи, коли проголосували за Зеленського. Тепер у цій історії можна поставити крапку.

Звичайно, у нового проекту Святослава Вакарчука та інших націонал-демократичних сил є певні можливості увійти в український парламент, але навіть в цій ситуації вони навряд чи будуть грати в Раді значну роль.

Тобто зараз все залежить від Зеленського і тих людей, які разом з ним формують нові правила гри в українській політиці. І ця політика буде керуватися з єдиного центру, якщо не посваряться олігархи протягом 15-20 років. Це ні в якому разі не означає, що 15-20 років президентом буде Володимир Зеленський. Просто особливістю української політичної системи в умовах повного всевладдя групи осіб буде зміна таких Зеленських раз у п’ять років.

Віталій Портников