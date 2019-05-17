Леоніду Кравчуку присвоїли звання почесного громадянина Києва

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Також звання присвоєно директору Інституту біохімії ім. Палладіна Національної академії наук України, громадського діяча Сергія Комісаренка і діячеві культури Світлані Литвинової.

Під головуванням Кравчука була прийнята Декларація про державний суверенітет та Акт проголошення незалежності України. За час перебування на посаді президента України він відстоював незалежність держави та її суверенітет. Перший президент удостоєний звання «Герой України» та інших державних нагород.

Звання «Почесний громадянин міста Києва» означає визнання киянами визначних заслуг окремих осіб перед мешканцями столиці у розвитку економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, бізнесу, благодійній, гуманістичній та громадській діяльності, зміцненні міжнародного авторитету Києва.