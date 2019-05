Що західні експерти думають про партії Вакарчука «Голос»

Західні експерти прокоментували заяву лідера групи «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука з приводу його партії «Голос«.

Вакарчук заявив, що партія «Голос» йде в парламент, щоб знищити стару політику і створити нову. Варто зазначити, що співак уже був нардепом у Верховній Раді.

Що з цього приводу думають західні експерти?

Експерт аналітичного центру Atlantic Council у Вашингтоні Мелінда Гаринґ

Експерт стверджує, що якщо Вакарчук об’єднає зусилля з Мустафою Найємом і Сергієм Гусовским, то вони можуть отримати порівняно пристойний результат у 8-10%. Тим не менш цього буде не достатньо, щоб стати основним гравцем в наступній Раді.

— Melinda Haring (@melindaharing) 16 травня 2019 р.

Політолог Тарас Кузьо

Кузьо вважає, що партія «Голос» — це конкурент «Слуги народу», так як на стороні Вакарчука «харизма».

— Taras Kuzio (@TarasKuzio) 16 травня 2019 р.

Бізнесмен Пол Ніланд

Ніланд зазначив, що Вакарчук зібрав гарну команду. Це дуже добре для України.

— Paul Niland (@PaulNiland) 16 травня 2019 р.

Журналіст Ян Бейтсон

«Рок-зірка Вакарчук тільки офіційно запустив свою партію, а рейтинг стосується попереднього періоду, але прихід його політсили може і не змінити ситуацію так радикально, як деякі сподіваються», — сказав Бейтсон.

Rockstar Vakarchuk only officially launched his party today so polling is from earlier, but may not be the game changer some are hoping for

— Ian Bateson (@ianbateson) 16 травня 2019 р.

Видання New Eastern Europe

У виданні повідомили, що Вакарчук вже одного разу розчарував народ України тим, що не балотувався на пост президента країни. Які в нього зараз шанси — час покаже.

— New Eastern Europe (@NewEastEurope) 16 травня 2019 р.

Кореспондент Джон Фішер

Кореспондент дотримується такої ж думки, як і видання New Eastern Europe. Він дивується, чому Вакарчук не балотувався на пост президента, якщо хоче змін у країні.

So if he was so keen to change things why didn’t he run for President?

— Jonah Fisher (@JonahFisherBBC) 16 травня 2019 р.