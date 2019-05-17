Інавгурація Зеленського: Порошенко доручив створити комітет

Чинний президент України Петро Порошенко підписав указ №228 про забезпечення проведення заходів, пов’язаних з інавгурацією новообраного глави держави Володимира Зеленського.

Так, він доручив створити організаційний комітет із забезпечення проведення заходів, пов’язаних із складенням присяги.

Міністерству закордонних справ доручено запросити іноземних делегацій (представників дипломатичного корпусу іноземних держав) на торжество і вирішити питання, пов’язаний з їх перебуванням в Україні.

Також Міністерству внутрішніх справ України необхідно вжити додаткових заходів із забезпечення громадського порядку.

Кабінету міністрів, Державному управлінню справами слід здійснити фінансове, матеріально-технічне забезпечення заходів.

Крім того, Державному комітету телебачення і радіомовлення доручено забезпечити широке висвітлення в засобах масової інформації відповідного заходу.