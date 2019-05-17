В Одесі посеред дня сталося зухвале пограбування на мільйони гривень

В Одесі вдень 16 травня на вулиці Аеропортівській біля гіпермаркету Metro двоє злочинців відібрали у чоловіка пакет, в якому знаходилася велика сума.

Про це повідомляє місцеве видання “КЕКС” з посиланням на власне джерело.

Зазначається, що в пакеті знаходилося 174 тисячі доларів США (понад 4,5 мільйонів гривень). Забравши гроші, грабіжники втекли з місця злочину на мопеді по Овідіопольській дорозі.

О 6 годині вечора в Одесі поліцією був введений план “Перехоплення”.

Минулого року одеська поліція зловила злочинців-“далекобійників”, які пограбували водія фури.