Вечірка біля басейну та стриптиз: як розважається найсексуальніша бабця світу

40-річна каліфорнійка Еліс Васкес, яка вже виховує трьох онуків, продовжує захоплювати шанувальників красою і сексуальністю.

Недавно у жінки був ювілей, який вона відзначила з розмахом. Еліс вирушила в Лас-Вегас, де повеселилася на вечірці біля басейну, пройшлася нічними клубами і навіть заглянула на стриптиз, пише Lad Bible.

“Так, я не виглядаю як типова бабуся, тому і відзначала по-іншому. Вважаю, що жінки з віком не повинні йти в тінь і ховати своє тіло, ніби з ним щось не так”, – зазначила Васкес.

За її словами, багато молодих хлопців пропонують зустрічатися або весело провести час. І дуже дивуються, коли дізнаються її реальний вік. Щоб підтримувати таку красу жінка уже витратила 60 тис на пластику.