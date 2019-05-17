Під Харковом п’яний погрожував підірвати пасажирів в автобусі

У четвер, 16 травня, у Харківській області п’яний погрожував підірвати себе бойовою гранатою Ф-1 в пасажирському автобусі сполученням «Харків — Чугуїв».

Повідомлення про НП надійшло до чергової частини Липецького відділення поліції близько 16:32. Під час зупинки автобуса в селищі Рогань одному з пасажирів вдалося втихомирити дебошира і відібрати небезпечний предмет. Громадяни одразу повідомили про подію в поліцію.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група та керівництво Липецького відділення поліції. Правопорушником виявився 58-річний житель Чугуївського району.

Як з’ясували поліцейські, між зловмисником, який був п’яним, і його співмешканкою в автобусі виник конфлікт. Чоловік витягнув з кишені куртки ручну гранату Ф-1, висмикнув чеку і погрожував підірвати себе і жінку.

Боєприпас вилучили та направили на дослідження. Факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.



