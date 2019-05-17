Під Києвом в будинку зберігався арсенал авіаційного військового зброї

В одному з приватних будинків села Новосілки Київської області співробітники контррозвідки СБУ виявили склад військового авіаційного зброї. Правоохоронці встановили, що весь арсенал планували вивезти і продати на території країн Африки.

Під час обшуку оперативники знайшли у приватному будинку шість уніфікованих блоків типу УБ-32 для стрільби некерованими авіаційними ракетами С-5. Блоки, призначені для використання на винищувачах типу Міг-21, на винищувачах-бомбардувальниках типу Міг-27 і на бойових ударних вертольотах типу Мі 24.

Пізніше стало відомо, що власники незаконного арсеналу планували вивезти авіаційне зброю в країни Африки для продажу. Там військовий контрафакт могли використовувати у військових конфліктах. Правоохоронці перекрили постачання товарів військового призначення в країни, проти яких діють міжнародні санкції Ради Безпеки ООН.

Слідство встановило, що дії обвинувачених могли дискредитувати Україну на світовому ринку озброєння, так як всі належні норми не дотримувалися.

Наразі правоохоронці намагаються з’ясувати місце походження зброї. Невідкладні слідчі дії тривають.