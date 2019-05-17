У бойовиків на Донбасі помітили нову потужну зброю з Росії

На окупованому Донбасі зафіксовані нові самохідні гаубиці “Гвоздика”, які бойовики мають намір використовувати в районі Докучаєвська, Оленівки або Мар’яна їнки.

“На південно-західній околиці Донецька (за Петровським районом) зафіксована нова батарея 122-мм САУ типу 2С1 “Гвоздика”(4 одиниці) окупантів на замаскованих позиціях, а також вантажні автомобілі типу “Урал” з боєприпасами. Судячи з усього, батарея готується “працювати” по району Докучаєвська, Оленівки або по Мар’яна їнці “, – написав він.

Також, за даними Тимчука, у зоні відповідальності 1 АК оперативного угруповання російських окупаційних військ зафіксовано застосування окупантами високоточних артилерійських боєприпасів російського виробництва типу “Краснопіль”.

“Це коректований артилерійський боєприпас калібру 152/155-мм, який призначений для ураження броньованих цілей і військових об’єктів з першого пострілу. Корекція виконується аеродинамічними рулями, а на кінцевій ділянці польоту по лазерної позначці на ціль. “Краснопіль” був розроблений в тульському КБ Приладобудування (РФ). Серійне виробництво ведеться ВАТ “Іжмаш” (м. Іжевськ, РФ) і АТ “ЛОМО” (м. Санкт-Петербург, РФ) “, – зазначив він.

Крім цього, за даними “Інформаційного Опору”, командування бойовиків активно використовує артилерійські системи і РСЗВ з майданчиків їх зберігання в районі Кришталевого “в навчальних цілях і для виконання бойових стрільб особовим складом на місцевих полігонах”. Протягом останніх 2-х тижнів були використані для цього не менше 10 одиниць такого озброєння (з них – два “Гради” і не менше трьох 122-мм гармат-гаубиць).