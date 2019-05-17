Коаліція Верховної Ради припинила існувати 17 травня, — Парубій

Про це він заявив після оголошення заяви голови фракції «Народного фронту» про вихід з коаліції

Коаліція Верховної Ради України припинила своє існування сьогодні, 17 травня. Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій.

«Сьогодні коаліція депутатської фракції «Європейська Україна» у ВР VIII скликання припинила свою діяльність. Відповідно до положень ч. 7 ст. 83 КУ протягом одного місяця з сьогоднішнього дня, з дня припинення діяльності коаліції у Верховній Раді, повинна бути сформована нова коаліція», — оголосив Андрій Парубій.

Він закликав почати обговорювати створення нової коаліції.

«У зв’язку з цим закликаю представників усіх фракцій і груп почати консультації з приводу формування нової коаліції. І давайте визнаємо, це була хороша коаліція. Вітаю всіх, колеги, з спільною роботою», — зазначив спікер парламенту.