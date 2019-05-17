Депутатам запропонували звільнити Луценка, Полторака, Грицака, Клімкіна і Смолія

У Верховну Раду внесли проекти постанов про звільнення

генпрокурора Юрія

Луценка, міністра закордонних справ Павла Клімкіна, міністра оборони Степана

Полторака, голови Служби безпеки України Василя Грицака та

голови Національного банку України Якова Смолія.

Проекти постанов №№10299, 10300, 10301, 10302 і 10303 про звернення Верховної Ради до президента України про таких кадрових рішеннях зареєстрував позафракційний народний депутат Віталій Купрій. Тексти документів ще не опубліковані на парламентському сайті.

Раніше SKELET-info повідомляв, що з підконтрольними поки ще чинному президенту силовиками перед другим туром виборів творилося щось недобре. Ходили наполегливі чутки про те, що керівництво Генпрокуратури і СБУ знаходиться в сум’ятті і планують свою евакуацію з тонучого корабля під назвою «Петро Порошенко».