Власти Днипра купили 20 немецких трамваев 80-х годов выпуска

Городские власти Днипра приобрели в Германии 20 модернизированных трамвайных вагонов Tatra T4D.

Об этом сообщил заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко, передает ЦТС.

“Цена – 25 тыс. евро, плюс доставка и растаможка”, – проинформировал заместитель мэра и выложил видео.

Для того, чтобы запустить трамвайные вагоны на маршруте в Днепре, придется переоборудовать тележки, поскольку ширина пути в Лейпциге уже, чем в Днепре.

Это уже не первая поставка б/у трамвайных вагонов в Днипро. Еще в начале 2000-х годов город закупал трамвайные вагоны Tatra T3DC1 и Tatra T3DC2 из немецкого Шверина. В 2011 году в город приехали трамваи Tatra T4DM из Магдебурга (это вагон узкого габарита 2200 мм., их советская модификация эксплуатировалась в Украине в Виннице, Житомире и Львове).

В том же году в Днипро были доставлены модернизированные вагоны Tatra T4D из Дрездена. В 2013 году город приобрел в Берлине 30 трамвайных вагонов Tatra T6A2M из Берлина.

Трамваи Tatra T4D-M1, которые приобретает Днепр в Лейпциге, выпущены в 1984 – 1986 годах. В начале 1990-х годов эти вагоны прошли модернизацию силами местного эксплуатирующего предприятия LVB. Эти вагоны в Лейпциге выводятся из эксплуатации в связи с поступлением нового подвижного состава от компании Stadler.