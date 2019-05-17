«Смотрящий» за Каменським: як Олександр Іванов став «тіньовим мером міста?

У нашій країні корупцією, криміналітетом і аморальністю тих, хто використовує владу для злочинних схем і наживи, давно нікого не здивуєш. Але Олександру Іванову, більш відомим жителям Кам’янського як «Пупс», це вдалося. У цієї людини з непримітною прізвищем, солодкавої зовнішністю і темною біографією вийшло за короткий час підім’яти під себе велике місто, бюджетні потоки і, по суті, підмінити собою мера.

Формально Олександр Іванов – ніхто. Ні депутат, ні чиновник, ні політик. Так, бізнесмен дуже середньої руки з каламутною біографією. Дивлячись на пухкі щічки й солоденькі губки Пупса, ніколи не зрозумієш, як він придбав такий величезний вплив на життя Кам’янського. Але справа в тому, що саме як «кидала на довірі» Іванов починав свою тіньову кар’єру.

Втертися в довіру до людини, причарувати його, переконати брати участь у своїх сумнівних схемах, а потім підставити або цинічно кинути – саме в цьому полягає кримінальний талант Іванова. Свою діяльність в Кам’янському, тоді ще Дніпродзержинську, аферист Пупс починав ще в 2000-х. Він входив у довіру до заможним людям, домовлявся про спільне фінансування проектів, а потім зникав разом з грошима. При цьому Іванову все сходило з рук, тому що у нього була серйозна «дах» у кримінальному світі. Подейкували, що вміє професійно втиратися в довіру Саша зумів спокусити рідну сестру одного серйозного «авторитету».

Однак, у будь-якого свавілля є одне неприємне для свавільника властивість – він не може тривати нескінченно. У 2010 році після того, як Пупс, ймовірно, був причетний до зникнення кількох людей, яким він був повинен, аферистом нарешті впритул зацікавилися правоохоронні органи. І Іванов змушений був тікати з Дніпродзержинська у невідомому напрямку.

Через деякий час, вирішивши за допомогою «даху» свої проблеми з законом, Іванов сплив у Києві, де почав провертати більш масштабні афери. Як завжди, шлях до прибуткових кримінальним схемам лежав через входження в довіру. На цей раз жертвою чарівності Пупса став відомий Петро Багрій, президент Асоціації виробників ліків України.

Працюючи в цій групі і спеціалізуючись на постачання медикаментів, пролазливий Пупс придбав безцінний досвід корупційного «схематоза». Але і тут він виявився вірним своєму покликанню професійного афериста – спочатку викликати до себе довіру, потім втягнути в схему, потім кинути. В кінцевому підсумку, Іванов провів свого благодійника Багрія через всі ці етапи. Не дивлячись на весь свій вплив і досвід, Багрій нічого не зміг протиставити феноменальному підступності ще недавно такого ласкавого і поступливого Саші Іванова. Не допомогли не наїзди, ні суди.

У підсумку Іванов отримав власний фармацевтичний бізнес. За чутками, Пупс заробляв не тільки на постачання контрафактних медикаментів, але і на постачання наркотичних речовин, зокрема амфетамінів. Можливо, на цьому грунті у нього і стався конфлікт з Петром Багрієм. Нібито Багрій виділив Іванову оборотні кошти на спільну постачання медпрепаратів, а той профінансував цими грошима велику партію наркотичних засобів. Сам Багрій, звичайно, не проти погріти руки на держбюджет, але до наркотиків не опускався ніколи, тому досі не може пробачити Іванову ні втрачених грошей, ні спроби втягнути його в наркотрафік. Навіть зараз цей конфлікт далекий від завершення, тому Пупс, побоюючись помсти «аптечної мафії», змушений витрачається на серйозну охорону.

Як би те ні було, але двом хрещеним батькам «аптечної мафії» стало тісно в столиці. І в 2016 році Іванов змушений був повернутися в рідний Дніпродзержинськ, зберігши не тільки свої зв’язки з наркомафією і «авторитетними колами», але і звички кидали. На цей раз в жертву собі він намітив мера міста Кам’янське Андрія Білоусова. Треба сказати, що сам по собі Андрій Леонідович людина нешкідливий і навіть совісний. Він щиро вболіває за інтереси рідного міста. Але, втираючись у довіру, Пупс розводив ще й не таких «лошков», як Білоусов.

Щоб прив’язати до себе міцніше довірливого мера, Іванов навіть зробив його своїм кумом, хрещеним батьком своєї дитини. Білоусов чи то не зрозумів, чи то вдав, що не зрозумів, чим загрожує йому таке небезпечне кумівство.

Можливо ця кримінально-політична складова і служила для Пупса своєрідним захистом від СБУ, у якої, за деякими відомостями, він давно знаходився в розробці через підозри, пов’язаних з поставками контрафактних ліків і амфетамінів.

Такі як Іванов потрібні були режиму Порошенко, щоб посадити мерів українських міст «на гачок». Правоохоронні органи мали на них компромат і, у разі потреби, у будь-який момент могли почати кримінальне переслідування на цілком законних підставах. Залучена у кримінальні схеми місцева влада ставала слухняним знаряддям, в тому числі і знаряддям масових фальсифікацій на виборах.

У випадку з Каменським, це підтверджується активною участю Олександра Іванова в передвиборній компанії Білоусова, який, як стверджують, змушений був прислухатися до його «мудрим порадам». А прислухатися довелося, оскільки, починаючи з 2016 року Пупс, по суті, перетворив мера Кам’янського в подільника кримінальних схем, в яких йому, як говорилося вище, не було рівних. Не дивно, що навіть зараз, після поразки Порошенко, Іванов продовжує крутити Бєлоусовим, як хоче.

Довірливий мер Кам’янського Андрій Білоусов віддав місто під управління афериста Пупса

Фірми Олександра Іванова беруть участь у всіх самих «жирних» бюджетних конкурсах і постійно їх виграють їх. В результаті на постачання низькоякісних, а часто не потрібних місту товарів і послуг, Кам’янське втрачає мільйони.

Наприклад, Іванов втягнув Білоусова в аферу з 25-ма новими котельнями, які насправді зовсім не потрібні були Каменському. Зате за підсумками одного року вони допомогли Іванову «нагріти» місто на 12 млн грн. Пупс як кліщ вп’явся в ці схеми і в Білоусова. Цілком можливо, що подібні інфраструктурні проекти мають подвійне призначення: освоєння бюджету і відмивання грошей наркомафії – захист від Багрія Іванову доводиться якось відпрацьовувати.

Компанії, які контролює Олександр Іванов

Не гребує «смотрящий за мером» і своєю традиційною темою — постачанням медичних препаратів, обладнання і матеріалів, які оплачує бюджет Кам’янського. Збагачується Іванов і на аферах з тепловими мережами. Їх формальний керівник Олександр Масленніков по суті відсторонений від керівництва і покірно підписує все, що йому каже Пупс.

У місті давно і справедливо вважають, що Олександр Іванов практично відтіснив від реального керівництва Каменським міського голову Андрія Білоусова і став фактично тіньовим мером міста. На сьогоднішній день Білоусов повністю залежимо від Пупса. Йому вдалося посварити з мером і вижити з міста навіть Володимира Дубинського, людини, що з’їла собаку на комунальній сфері і працював в регіоні при всіх владах. Як і у випадку з Багрієм, кримінальна дах, наркотрафік і звичне кидалово не підвели Пупса і на цей раз.

У Іванова все організовано таким чином, що в разі чого, відповідати за розкрадений бюджет доведеться не йому, а міським чиновникам, депутатам і меру, яких він тримає за лохів. Користуючись довірливістю городян, Пупс веде відверто викликає образ життя. Розсікаючи по обобранному їм Каменському на Аудіо 8 і Фольксвагені Туарегу в оточенні охорони і малолітніх коханок, смак до яких він придбав в елітних борделях Києва.

Але все це ніяк не заважає Олександру Іванову будувати плани на своє політичне майбутнє. Переконавши Андрія Білоусова інвестувати у власний партійний проект, він готуватися до штурму міської ради, в якому на місцевих планує отримати контрольний пакет і далі безконтрольно грабувати місто. Більше того, для «мафії Порошенко», з якою сьогодні погребує зв’язуватися будь-яка політична партія, власний політичний проект — чудовий спосіб зберегти вплив і контроль.

Віртуозно маніпулюючи лохами, Іванов для своєї партії придумав нестандартне назва — «Бджілка». Підтекст зрозумілий: місто Кам’янське – це трудовий вулик, населений працьовитими бджолами. А такі як трутні Іванов безкарно крадуть у них бюджетний мед.

Після провалу партії БПП, Пупс розраховує закріпитися в Кам’янському з допомогою партії «Бджілка». Якщо йому це вдасться, місто ризикує назавжди залишитися територією, де панує злодійство, беззаконня і наркотрафік,

Леонід Піддубний