Вакарчук заявив, що не може відмовитися від творчості

«Я виступаю за повну автентичність, в політиці треба залишатися самим собою», — сказав співак

Лідер групи Океан Ельзи Святослав Вакарчук, який оголосив про участь своєї партії Голос на парламентських виборах, не планує припиняти займатися музикою, «якщо не доведеться йти у виконавчу владу». Про це йдеться в статті, опублікованій на “Українській правді”.

Згідно з інформацією автора матеріалу, з музикою и концертами Вакарчук «зав’язувати не збирається навіть після обрання депутатом».

У статті зазначається, що графік концертів ОЕ розписаний до 20 вересня: найближчий концерт 17 травня в Києві, останній — в Мінську у вересні.

«Я виступаю за повну автентичність, в політиці треба залишатися самим собою. Автентичність — один з наших принципів. Візьміть, приміром, Черчілля або зараз Трампа — при будь-яких обставинах вони залишалися і залишаються самими собою. Якщо мені не доведеться йти у виконавчу владу, то як я змушу себе відмовитися від творчості? Я тоді не буду», — пояснив Вакарчук.