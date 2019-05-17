Сімейні ігри кам’яного століття: як розважалися 14 тисяч років тому

Серія стежок, створених приблизно 14 000 років тому, відкрила нове розуміння того, як стародавні люди досліджували темні, підступні печерні системи в часи кам’яного віку.
Вчені з Університету Вітватерсранда (Південна Африка) досліджували комплекс печер Тойрано в Італії. В одній з них – печері Басура – вчені виявили близько 180 відбитків рук і стоп. Знахідки вказують на те, що стародавні люди повзали без взуття за низькими тунелях, коли шукали їжу і навіть досліджували печери для розваги.
Експрес-інформація по країні
Італія (Італійська Республіка) – держава в Південній Європі.
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Форма правління – Парламентська республіка
Територія – 301 340 км2 (71-я в світі)
Населення – 60,79 млн чол. (23-я в світі)
Офіційна мова – італійська
Релігія – католицизм
ІЛР – 0,873 (27-я в світі)
ВВП – $2,141 трлн (8-я в світі)
Валюта – євро
Межує з: Францією, Швейцарією, Австрією, Словенією
Намагаючись зрозуміти, як стародавні люди досліджували печерні системи, команда вивчила відбитки, використовуючи програмний аналіз і 3D-моделювання, а також різні методи датування. Вчені з’ясували, скільки людей входило в печеру, відвідували вони її окремо або в складі групи, яким був їхній вік, стать і якими шляхами люди пересувалися всередині тунелів.
Група, яка залишила ці сліди тисячі років тому, складалася з п’яти чоловік: двох дорослих, підлітка приблизно 11 років і двох дітей віком 4 та 6 років. Вони повзали по темних стежках, використовуючи дерев’яні смолоскипи. За словами команди вчених, вперше така поведінка було виявлено у відношенні людей мезоліту.
За словами дослідників, люди досліджували печери не просто заради виживання – в їх стінах люди кам’яного навіть проводили громадські заходи. Це проявляється у відмінностях відбитків долонь, так як деякі з них виглядають більш «навмисними», ніж інші.
Очевидно, мисливці-збирачі досліджували печери не тільки з необхідності знайти їжу, а й просто з метою повеселитися.
За матеріалами Daily Mail
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