У Києві угруповання рецидивістів майже два роки обчищало склади і офіси

У Києві на “гарячому” затримали злочинне угруповання, учасники якого впродовж майже двох років здійснювали крадіжки майна зі складських приміщень, офісів і магазинів, повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

“Злочинне угруповання діяло протягом тривалого часу і мало чітку ієрархічну систему з розподілом ролей. Організатором злочинної групи виявився 35-річний уродженець Одеської області, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжок, поєднаних з проникненням у житло або інші приміщення. Ще двоє людей – громадяни Грузії, 1983 та 1984 р.н., теж раніше судимі, виступали співорганізаторами злочинів, інші – виконавцями”, – йдеться в повідомленні

Викрити і затримати злодіїв вдалося безпосередньо після вчинення ними чергової крадіжки. Так, в ніч на 14 травня злочинці таємно проникли на закриту територію складських приміщень, що охороняються, на вул. Бутлерова в Києві. За допомогою підготовлених знарядь вони знесли замки і викрали з приміщень 1,3 тонни горіхів в коробках на загальну суму близько 340 тис. гривень.

Після цього зловмисники завантажили викрадене в салон автомобіля і намагалися втекти, однак були виявлені і затримані співробітниками поліції. П’ятьом затриманим оголошено підозру за ч. 4 ст. 185 КК України. За рішенням суду чотирьох із затриманих відправили під варту, а ще одного (несудимого) – під домашній арешт. Фігуранти перевіряються на причетність до скоєння аналогічних кримінальних злочинів на території столиці.