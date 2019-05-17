Вчені запропонували новий метод лікування раку і хвороби Альцгеймера

Дослідники з Інституту біомедицини при Трініті-коледжі (Ірландія) запропонували новий метод лікування хвороби Альцгеймера і раку за допомогою впливу на білок SARM.

Вони відкрили роль білка SARM у розвитку запальних процесів і з’ясували, що маніпуляції ним можуть стати метолом лікування захворювань, асоційованих із запаленням, включаючи рак і хворобу Альцгеймера.

Вчені з’ясували, що протеїн SARM здатен певним чином впливати на роботу імунної системи і на розвиток запалення в організмі. Зокрема, SARM впливає на реакції імунної системи, що виникають у відповідь на вторгнення в організм патогенів – вірусів або бактерій. При його активації розвивається в тканинах запалення приймає інтенсивний характер і підсилює перебіг піроптозіса-процесу відмирання клітин. На цьому тлі значно збільшується ймовірність розвитку смертельно небезпечних захворювань, таких як рак і дегенеративні порушення, конкретно хвороби Альцгеймера.

Дослідження показало, що вплив на білок SARM, блокує його активність, здатне впливати на хід запального процесу, стримуючи клітинну смерть.

«Вченим вже було відомо про вплив білка на процес відмирання клітин головного мозку. Сьогодні ми точно знаємо, що в периферійних імунних клітинах SARM грає роль головного регулятора запалення. Знайшовши ефективні способи впливу на протеїн, ми отримаємо можливість для створення нової групи ліків, здатних лікувати цілий ряд важких захворювань», — пояснив керівник дослідницької групи Ендрю Боуї.

: aspekty.net

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