На Донбассе ликвидировали боевика Змей с России

На Донбассе ликвидировали российского наёмника Анатолия Королева по прозвищу ДШБ/Змей. Отмечается, что террорист сам родом с города Саратов. Об этом стало известно со страницы Facebook украинского офицера Анатолия Штефана (Штирлиц), передает Zrada.today.

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Военный ВСУ отмечает, что российский наемник погиб 13 мая. Подробности ликвидации военнослужащий не указывает.

“200_бригада 13.05.19 пополнилась очередным бойцом Королёв “Змей/ДШБ” Анатолий из г. Саратов. 1 омсбр “Спарта””, – написал Анатолий Штефан.

Погибший боевик ЛДНР.

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