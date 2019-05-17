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Экс короля Бельгии оштрафовали за отказ пройти ДНК тест на отцовство

17.05.2019

Бывшего короля Бельгии Альберта II суд обязал платить по 5000 евро штрафа за каждый день промедления с ДНК-экспертизой в ответ на иск 51-летней Дельфины Боэль.

Брюссельский апелляционный суд обязал бывшего короля Бельгии Альберта II платить штраф в размере 5000 евро за каждый день задержки с прохождением ДНК-теста, к которому его обязал пройти суд.

Отмечается, что суд Брюсселя отклонил жалобу экс-короля Бельгии на решение суда от 2018 года,согласно которому он должен пройти тест ДНК, чтобы установить, является ли он биологическим отцом бельгийской художницы и аристократки Дельфины Боэль.

Согласно решению суда, король Альберт ІІ должен пройти тест на отцовство на протяжении 3 месяцев,  после того, как аналогичный тест, проведенный юридическим отцом мадам Боэль, Жаком Боелем, установил, что 51-летняя женщина не является его биологической дочерью.

Издание Brussels Times сообщило, что Дельфина Боэль начала процедуру установления биологического отцовства короля Альберта II в 2013 году. Это произошло после того, как 84-летний монарх оставил трон. Согласно информации, Кассационный суд Бельгии считается последней инстанцией, которая может  удовлетворить обжалования бывшим монархом судебного решения относительно обязательного прохождения ДНК-теста, но, согласно прогнозам, данное решение не ожидается в текущем году.

Источник: Телеграф

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