Экс короля Бельгии оштрафовали за отказ пройти ДНК тест на отцовство

Бывшего короля Бельгии Альберта II суд обязал платить по 5000 евро штрафа за каждый день промедления с ДНК-экспертизой в ответ на иск 51-летней Дельфины Боэль.

Брюссельский апелляционный суд обязал бывшего короля Бельгии Альберта II платить штраф в размере 5000 евро за каждый день задержки с прохождением ДНК-теста, к которому его обязал пройти суд.

Отмечается, что суд Брюсселя отклонил жалобу экс-короля Бельгии на решение суда от 2018 года,согласно которому он должен пройти тест ДНК, чтобы установить, является ли он биологическим отцом бельгийской художницы и аристократки Дельфины Боэль.

Согласно решению суда, король Альберт ІІ должен пройти тест на отцовство на протяжении 3 месяцев, после того, как аналогичный тест, проведенный юридическим отцом мадам Боэль, Жаком Боелем, установил, что 51-летняя женщина не является его биологической дочерью.

Издание Brussels Times сообщило, что Дельфина Боэль начала процедуру установления биологического отцовства короля Альберта II в 2013 году. Это произошло после того, как 84-летний монарх оставил трон. Согласно информации, Кассационный суд Бельгии считается последней инстанцией, которая может удовлетворить обжалования бывшим монархом судебного решения относительно обязательного прохождения ДНК-теста, но, согласно прогнозам, данное решение не ожидается в текущем году.

Источник: Телеграф