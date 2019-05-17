На Київщини ​група злодіїв викрала 32-річного жителя Василькова

Троє молодих чоловіків та жінка викрали 32-річного жителя Василькова. Нападники жорстоко його побили, вимагаючи 52 тисячі гривень. Потім надягнули на нього кайданки і примусили написати боргову записку, в якій потерпілий зобов’язався віддати свій автомобіль «ВАЗ». Про це повідомляє поліція Київської області

Злочинна історія сталася у Васильківському районі. 33-річна жителька смт. Глеваха дала на тимчасове користування дві банківські картки своєму співмешканцю. Використані кошти у подальшому чоловік мав повернути згодом. Однак у молодиці виникла ідея швидко «вибити» гроші у сумі 52 тисячі гривень за придуманим злочинним планом.

Жінка підмовила ще трьох свої знайомих, обговорили дії кожного і призначили зустріч чоловікові.

32-річний чоловік приїхав у Глевахy на обумовлене місце. Там на нього напали троє невідомих осіб, витягнули його з авто «ВАЗ», почали бити його кийком та битою, вимагаючи гроші. Коли бідолаха вже не зміг пручатися, вони наділи на нього кайданки і в автомобілі «БМВ» повезли до будинку колишньої співмешканки.

Там нападники, погрожуючи фізичним насильством, змусили потерпілого написати боргову розписку про передачу власного його авто «ВАЗ» у власність колишньої цивільної дружини. Злодії забрали легковик, викравши з нього магнітолу та гроші.

Після того, як чоловік виконав всі злочинні вимоги і лиходії відпустили його, чоловік зміг звернутись про допомогу до поліції.

На пошуки зловмисників були орієнтовані наряди поліції Васильківщини та сусідніх районів.

Затримали нападників під час проведення невідкладних оперативних заходів у місті Біла Церква. Ними виявилися молоді місцеві жителі.

Також працівники поліції затримали замовницю.

При проведенні невідкладного обшуку в автомобілі «БМВ» поліція виявила та вилучила кайданки, гумову палицю, дерев’яну биту. Також вилучено магнітолу та розписку потерпілого.

За даним фактом відкрито 4 кримінальних провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.2 ст. 187 (Розбій), ч. 2 ст. 189 (Вимагання) та за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом). Всі фігуранти затримані у порядку ст. 208 КПК України. Поліція встановлює роль кожного учасника у скоєнні цих злочинів. Триває слідство.