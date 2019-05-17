Зеленський взяв народний замовлення: депутатів чекають знущання

Наскільки пристойними, на диво, виявилися обидва туру президентських виборів – без неприємних ексцесів і якихось серйозних зауважень до процедури голосування – настільки процес передачі повноважень надолужує згаяне. Щоб, напевно, не помилялися щодо глибини ями, з якої треба виходити.

Історія з датою інавгурації сильно нагадала історію з передвиборними дебатами. Всі страхітливі преддебатные ритуали і розмови про святість букви закону, що зобов’язує зустріч кандидатів на Громадському телебаченні, закінчилися-таки походом на вказаний Зеленським стадіон у вказане Зеленським час, де поразка Порошенко набуло остаточної форми. Зараз розпорядником часу виступала Верховна Рада, але, схоже, ті ж граблі. Новообраний президент нічого б не втратив, якби парламент підтримав вказану ним дату: бач, бояться! А не хочуть – підтверджують глибоку народну неприязнь до українських політиків, власне, і проявилося в підтримці кандидатури не-політика. Які ще потрібні свідчення, що новий президент і народ єдині? Голосуйте за «Слугу народу», а не за цих ось.

Згадка можливого розпуску Ради Зеленським, очевидно, було не заявою про наміри, а простим «бу!», на яке парламент зреагував належним чином. Вся парламентська кампанія пройде у знущаннях президента над депутатами, які навіть намагаються його чого-то зверхньо повчати, не розуміючи, що у того народний мандат гнати їх всіх до чортової матері. Зуміє чи ні – інше питання, але замовлення зрозумів і прийняв, далі він стане всіляко курощать і зводити опонентів, як Карлсон домомучительницу. Теоретично цього повинно вистачити, щоб утримати особистий рейтинг на високому рівні і завести у Верховну Раду велику фракцію. Приводів для знущань мало не буде, їх зараз кожен день з надлишком.

Останні дні Петра Порошенка на Банковій стали якимось апофеозом державного маразму і абсурду. Абсолютно праві ті, хто каже, що впоратися з українською системою влади Володимиру Зеленському не під силу, на це був здатний тільки Петро Олексійович, свій в дошку. Чужинця в цьому божевільному будинку перегризуть навпіл і виплюнуть. Багато буквально потирають руки в передчутті. Саме тому, з міркувань самозбереження новому президенту доведеться трощити основи, одним тролінгом старих порядків тут не обійтися. А це вимагає від Зеленського талантів і масштабу, яких за ним не помічали. Але без відповідної рішучості годі було вплутуватися в бійку.

Пам’ятаєте, як Малюк описував страшне майбутнє Карлсона?

» – Цілі натовпи дурнів будуть ходити за тобою по п’ятах, щоб подивитися, як ти літаєш, або вкрасти твій мотор.

Карлсон пожвавився.

– Ти думаєш? Якщо ти прав, то ми можемо сьогодні добре повеселитися, у всякому разі.

Малюк серйозно розлютився.

– Як ти впораєшся, – сказав він гнівно, – як ти впораєшся, я тебе питаю, якщо тебе будуть осаджувати юрби народу!

– Ти знаєш, є три способи: курощение, низведення і дуракаваляніе. І я думаю, що доведеться застосувати всі три відразу».

Володимиру Зеленському доведеться придумати якнайбільше способів, на дуркування п’ять років не протриматися, а «добре повеселитися сьогодні» – це значно менше, ніж від нього очікують і чого б він хотів від себе сам. Питання, як новий президент впорається, залишається без відповіді. Поки навіть не факт, що у нього є мотор, який, якщо він раптом є, обов’язково спробують вкрасти.

Леонід Швець