З новим зброєю для українських поліцейських не все чисто

Які таємниці приховує закупівля пістолет-кулеметів МР5 для Національної поліції України замість автоматів Калашникова

Нещодавно за участю голови Національної поліції України Сергія Князєва і високих керівників поліцейських в Києві була анонсована заміна автомата Калашникова укороченою модифікації — АКСУ, що перебуває на озброєнні поліцейських патрулів і спецпідрозділів з часів Радянського Союзу. Замість старого перевіреного зброї Україна збирається закуповувати популярний в світі пістолет-кулемет проекту німецької компанії Heckler & Koch MP5 — Maschinenpistole 5 (MP5).

Але незважаючи на широко розрекламовані Сергієм Князєвим переваги нової зброї українських поліцейських, є цілий ряд питань як до самого вибору нового зброї, так і до механізму закупівлі дорогого імпортного пістолет-кулемета. Досліджували проблему в агентстві Укрінформ.

Злочинця не потрібно знищити, його потрібно зупинити

Головна перевага німецького «малюка», за словами начальника відділу озброєння Департаменту управління майном Нацполиции Максима Мовчана — його знижена забійна сила. Якщо автомат Калашникова — зброя армійське, і його завдання — ефективно пробивати бронезащиту і вражати живу силу супротивника, то завдання поліцейського — не вбити, а тільки зупинити зловмисника.

І для таких цілей підходить MP5, використовує пістолетний патрон, який зберігає забійну силу тільки на дистанції в 300-400 метрів. Такий патрон менше рикошетить, а значить менше ризику для цивільних, і тому він більше підходить для поліцейських завдань. Максим Мовчан підкреслив, що це зброя пройшла повний комплекс випробувань, підконтрольну експлуатацію, та планами відомства передбачена поставка цих пістолетів-кулеметів спочатку в підрозділи патрульної поліції, а потім поліції особливого призначення, які несуть службу на вулицях міста.

Ніяких подробиць про масштаби закупівлі та постачальника нового поліцейського зброї керівники Нацполиции не озвучили. Сергій Князєв лише зазначив, що процедура носила закритий характер, і має гриф «Обмежена»: «тобто це була секретна закупівля, і тому я не можу розповісти деталі і назвати підприємства, які брали участь у закупівлі, — тільки тому, що це стаття «озброєння»».

Секретність закупівлі і небагатослівність керівництва Національної поліції викликають цілий ряд підозр, адже інформація з відкритих джерел свідчить, що далеко не все «гладко» з поставками МР5 для України.

Купити пістолет не безпосередньо, а через треті руки

Перша проблема в тому, що «німецькі» МР5 в руках представників Нацполиции в принципі не можуть бути німецькими. Адже компанія Heckler & Koch — головний виробник цієї зброї, як виявилося, ніяких переговорів про постачання зброї не вела, не кажучи вже про укладення будь-яких контрактів. Саме таку заяву німецькому виданню «Deutsche welle» ще два місяці тому зробив представник компанії Флоріан Бокерманн. Більше того, такі переговори в принципі неможливі, адже Heckler & Koch обмежує коло своїх контрагентів тільки «стратегією зелених країн» — тобто постачає зброю тільки в країни ЄС і НАТО, наближені до НАТО країни або ті, до яких німецьке уряд проявляє особливий інтерес з міркувань безпеки. Україна у список цих країн поки що, на жаль, не входить.

Автомат Калашникова і пістолет-кулемет «МР-5»

Звичайно ж, знайти альтернативу німецькому збройового гігантові на міжнародних ринках не виглядає проблемою, адже ліцензію на виробництво МР5 мають 14 країн у світі. Звідки саме прибудуть МР5 в Україну, досі офіційно не оголошено, але «Український мілітарний портал» з посиланням на власні анонімні джерела повідомляв, що постачальником виступить Туреччина. Враховуючи, що закупівлі озброєння та обладнання для української армії в цій країні вже не раз відбувалися, така інформація виглядає цілком достовірною.

Але тоді поставки зброї «не з Німеччини» породжують питання до якості нового зброї. Адже надійність і ефективність, складові головна перевага німецького пістолета-кулемета, притаманні саме його німецькому оригіналу, а от якість ліцензійних копій і клонів може сильно відрізнятися. Турецьке походження поліцейських МР5 викликає особливу тривогу саме тому, що багато турецькі виробники стрілецької зброї як раз і «славляться» низькою якістю своєї продукції.

Дійсно МР5 кращий вибір?

Навіть у найкращому випадку — якщо турецькі МР5 будуть найвищої якості і повністю відповідати німецького оригіналу, сумніви у доцільності «туманних закупівель» Нацполиции не зникають. Хоча на презентації українські чиновники всіляко вихваляли зброю, варто пам’ятати, що у провідних поліцейських служб світу до цього пістолета-кулемета не раз виникали претензії.

Зокрема, силовики США висловлювали невдоволення низькою енергією кулі, дистанцією поразки і здатність пробивати бронезащиту. Саме з метою «осучаснення» МР5 — а оригінальна модель цієї зброї з’явилася ще в середині 1960-х, — німецькі виробники почали випускати нові модифікації — з потужними патронами.

Вони зараз і перебувають на озброєнні силовиків і спецпідрозділів США, Канади та європейських країн. Також дуже серйозною проблемою МР5 є його висока ціна — понад 900 доларів за одиницю. Heckler & Koch також боролися з цією проблемою, розробивши модельний ряд значно дешевших, при порівняльних характеристиках, пістолет-кулеметів UMP.

Сергій Князєв, голова Нацполиции

Тим не менш, на презентації в Нацполиции були представлені саме класичні — дорогі і застарілі — MP5, які, за словами Сергія Князєва, повинні потрапити «в кожну патрульну машину». Обговорити з вітчизняними експертами доцільність такого вибору сьогодні немає можливості, як і отримати відповіді на питання про критерії, якими керувалися в Нацполиции при виборі заміни АКСУ. Адже закупівля «секретна».

Експерти, до яких звертався «Укрінформ» за коментарями, лише розводили руками. І це при тому, що з недавніх пір українське суспільство з великою увагою ставиться до проблеми непрозорих закупівель та можливих корупційних схем при постачаннях озброєння для українських силовиків. Як показує історія з новим зброєю для поліцейських, ситуація з постачанням та закупівлями для них аж ніяк не краще, ніж у скандальному «Укроборонпрому». А тому навряд чи вдасться ігнорувати суспільний інтерес та приховувати проблему.