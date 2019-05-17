Як вибрати ДБЖ (UPS) для сервера

У наші дні робота будь-якої компанії або серйозного підприємства не обходиться без використання сучасних інформаційних технологій і телекомунікацій. Їх наявність є неодмінною умовою для ведення спішного бізнесу, організації різнопланових питань і рішення більшості задач на підприємствах.

У зв’язку з цим майже кожна компанія обладнується внутрішньої комп’ютерної мережею і сервером. Саме від їх безперервної роботи і залежить ефективність виконаних робіт співробітниками колективу. Тому для того, щоб запобігти скачки напруги в мережі та інші подібні неприємності, необхідно встановлювати в систему спеціальний безперебійник для серверного обладнання.

Яким він повинен бути?

На сьогоднішній день ринок електротехнічного обладнання рекомендує безліч пристроїв даного типу від різних торгових марок. Якщо говорити про основні види ДБЖ для сервера, то можна виділити наступні типи:

Резервні.

Вони підключаються до зовнішньої мережі та передбачають навантаження в нормальному режимі роботи. У разі, якщо мережеві параметри зазнають зміни, електрична ланцюг переключається на інвертор, функціонуючий від батарей акумуляторного типу.

Лінійно-інтерактивні.

Цей тип ДБЖ практично ідентичний з попереднім, але при цьому доповнюється стабілізатором напруги. Час перемикання на автономний режим в таких апаратах відбувається набагато швидше, але тим не менш воно залишається ненульовим.

З подвійним перетворенням.

Ці джерела безперебійного живлення відносяться до пристроїв вчиненого класу. Вони надзвичайно стійкі до будь-яких відхилень роботи в мережі і гарантують якісне функціонування самої чутливої техніки.

Щоб підібрати UPS для сервера максимально правильно, слід попередньо визначити необхідну потужність для забезпечення безперебійного живлення техніки. Зробити це досить просто. Потужність ДБЖ позначається після підсумовування потужності всіх приєднуються до апарату споживачів. Крім того, понад цього закладається так званий запас, що дозволяє компенсувати ймовірні експлуатаційні перевантаження (найбільш підходяще значення — 30%).

Що потрібно враховувати ще при виборі ДБЖ?

Крім того, що сучасні пристрої цього типу характеризуються досить широким функціоналом, вони додатково можуть оснащуватися різними опціями. Завдяки цьому, їх робота стає набагато ефективніше, дозволяючи уникнути безлічі неприємних наслідків.

Як вибрати ДБЖ для сервера, якщо врахувати наявність цих опцій? Перш за все, потрібно звернути увагу на наступні фактори:

здатність автоматично відключатися при глибокої розрядки батарей – це дає можливість пристрою вчасно закривати всі активні програми;

наявність байпаса – він може бути механічним і автоматичним; опція гарантує проведення техобслуговування без перерви електропостачання навантаження;

присутність функції «холодного старту» — при відсутності мережевої напруги апарат буде проводити запуск від батарей;

здатність проведення заміни акумуляторних блоків без припинення робочого процесу;

автодіагностика батарей – сам пристрій здійснює поточну перевірку практично усіх параметрів: температуру, рівень заряду акумуляторів тощо.

Правильний вибір джерела безперебійного живлення гарантує не тільки якісний захист від аварій в електромережі, але і наявність резервного живлення на протязі певного періоду часу. При цьому варто пам’ятати, що будь-яка модель ДБЖ може працювати максимально продуктивно за умови успішно виконаних технічних завдань по їх установці.