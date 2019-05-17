Антикорупційний суд під загрозою

Конкурс у Вищий антикорупційний суд і всі наступні рішення цієї інстанції можуть виявитися нелегітимними з-за того, що відповідні рішення приймав нібито нелегітимний складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Подібні позови вже подані, а перші рішення – винесено.

Правова колізія

Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) – орган, відповідальний за формування суддівського корпусу. Саме він проводить оцінювання служителів Феміди, вирішує, кого рекомендувати на посади. А ще проводить конкурси у Верховний і Вищий антикорупційний суди, організовує кваліфікаційне оцінювання.

Комісія складається з 16 членів: вісім, призначених за квотою з’їзду суддів, і по два – від уповноваженого ВР з прав людини, державної судової адміністрації, з’їздів адвокатів і представників юридичних вузів. Після революції Гідності весь склад ВККС оновився.

Перші вісім членів були призначені у вересні-грудні 2014 року. З’їзд суддів делегував Михайла Макарчука, Анастасію Зарицьку, Валентина Устименко, Миколи Мішина та Юрія Тітова, уповноважена Верховної Ради – Тетяну Весельскую, а Державна судова адміністрація – Щотку Станіслава. Крім того, в жовтні 2014-го Мін’юст відправив у ВККС її майбутнього главу – адвоката Сергія Козьякова. Всі вони прийшли до ВККС на роботу на шість років.

Після цього в лютому 2015 року парламент прийняв закон, відповідно до якого строк повноважень членів комісії обмежився чотирма роками. А через півтора року після цього депутати схвалили новий документ «Про судоустрій і статус суддів», за яким призначені члени ВККС продовжують виконувати свої повноваження до закінчення строку, на який вони були обрані чи призначені.

В результаті таких змін виникла правова колізія: законодавець однозначно не визначив, скільки повинні працювати перші вісім членів, призначених ще в 2014 році.

Конкурсний відбір

Все це час у самій комісії стверджували, що одна половина її складу повинна пропрацювати шість років, а інша – чотири роки. Тому, незважаючи ні на що, проводили конкурси та відбори.

І ось раптом в березні цього року омбудсмен Людмила Денисова оголосила про проведення конкурсу на заміщення вакансії свого представника у ВККС. Тобто фактично визнала, що повноваження одного з її делегатів, призначеного в 2014 році, закінчилися.

«Як тільки дізнався про конкурс, одразу відправив запит Денисової, мовляв, невже у Тетяни Весельской закінчилися повноваження? – каже адвокат Роман Маселко. – Мені відповіли: читайте закон – там все написано».

Цей конкурс виграв колишній суддя і учасник відбору до Верховного суду Микола Сірош. Незабаром Денисова підписала указ про його призначення. І, за інформацією Романа Маселко, Весельская перестала брати участь у пленарних засіданнях ВККС.

Після цього конкурс на нового члена оголосила Державна судова адміністрація. «Я і їм відправив запит, мовляв, чому призначено конкурс, невже повноваження закінчилися у заступника голови ВККС Станіслава Щотки? Отримую відповідь: повноваження не закінчилися, але конкурс провели. Думаю, конкурс провели, але Щотку, напевно, вирішили залишити до закінчення шестирічного періоду, а потім замінити переможцем конкурсу – юристом Сергієм Остапцом. Але ні – з’явився наказ про призначення останнього».

Виходить, що нині існує два накази двох уповноважених органів, які делегують своїх нових членів, а старі втрачають повноваження.

Судові підказки

І ось 6 травня суддя ОАСК Ірина Васильченко встановила, що повноваження Станіслава Щотки закінчилися ще 5 грудня 2018 року.

Таку відповідь отримав адвокат Олексій Лясковець, відомий тим, що являє багатьох «скривджених» суддів, які не пройшли кваліфікаційне оцінювання. Він намагався з допомогою суду зупинити дію указу судової адміністрації про призначення Остапця, мовляв, поки не з’явиться рішення по суті, він не може займати крісло члена ВККС, має працювати Станіслав Щотка. Але суд Лясковцу відмовив у задоволенні заяви про забезпечення позову, уточнивши, що немає ніяких доказів і пояснень, які б свідчили про порушення прав позивача, так як термін повноважень закінчився, а призначати нового члена – у повноваженнях судової адміністрації. Тобто фактично суддя Васильченко натякнула, що і наступні судові рішення ОАСК будуть такими ж.

Крім того, 13 травня і сам член ВККС Щотка звернувся в суд, щоб той залишив дія наказу, яким його знімають з посади, але також отримав відмову.

Цікаво, що в березні в Окружний суд вже надходив позов з вимогою визнати, що повноваження Щотки закінчилися ще в грудні 2018 року, і він не може брати участь у відборах суддів. Але тоді суддя ОАСК Андрій Федорчук підтвердив, що член ВККС перебуває на своїй посаді законно.

Фокус звернувся за коментарем до судді-спікеру Окружного адмінсуду Богдану Саніну, щоб той пояснив, чому один і той же суд протягом двох неповних місяців виніс два різних рішення в майже однакових ситуаціях. За його словами, в юридичному світі існують кардинально протилежні точки зору про терміни повноважень членів ВККС і наш законодавець виписав норму так, що обидва варіанти можна вважати правильними. І ця проблема, мовляв, і відображена у зазначених рішеннях.

Санін також нагадав, що існує експертний висновок Інституту держави і права ім. Корецького, за яким повноваження Козьякова, Щотки, Весельской, Устименко, Титова, Мішина, Макарчука та Зарицької вважаються закінченими. І якщо справи дійдуть до Європейського суду з прав людини, то Україна ризикує програти і виплачувати компенсації по історіях, пов’язаних з рішеннями нелегітимною ВККС.

Несподівані наслідки

А такими «історіями», якщо термін повноважень деяких членів ВККС закінчився в грудні 2018 року, можуть бути як конкурси до Верховного, так і у Вищий антикорупційний суди. І навіть кваліфікаційне оцінювання суддів.

Крім матеріальних втрат, така ситуація загрожує репутаційними втратами. Адже міжнародні донори, які спонсорували проведення конкурсів і делегували авторитетних юристів, які брали участь у відборі в антикорсуд, вже знають про ситуацію. І відверто обурені тим, що Україна не може провести прозорі конкурсні відбори. Втім, для України, яка склалася ситуація з легітимністю ВККС може стати шансом частково перезавантажити складу двох вищезазначених судів.

Справа в тому, що, за заявами Громадської ради чесноти, який брав участь у відборі в ЗС, під час другої хвилі призначень до складу суду потрапили як мінімум 15 з 75 «недобродетельных» кандидатів. Серед яких – люди, підозрювані в прийнятті рішень, вигідних Банковій, родичі Ківалова і судді, які позбавляли прав учасників автопробігу до резиденції Віктора Януковича у грудні 2013 року.

Що ж стосується Вищої антикорупційного суду, то з ним теж не все гладко. У суддівському співтоваристві кажуть, що спочатку ВАКС не прагнули сформувати незалежну інстанцію і ще на етапах відбору до ВККС відсіяли найбільш активних борців з корупцією, а також не змогли запропонувати прийнятні умови суддям апеляційного рівня, оскільки їм довелося б погодитися на більш низьку зарплату і підвищений рівень відповідальності.

В результаті основу антикорупційного суду склали «сірі конячки» з районних судів, а склад, що вийшов служителі Феміди іронічно назвали «сільських збірної». «Справжні борці з корупцією не пішли, тому що не повірили, що буде реальна боротьба, а не показова з ворогами влади. Незалежно працювати не дадуть, а буде як завжди – тиск, прохання, побажання, доцільність. Тому і набрали непрофесіоналів, ними легше управляти», – сказав у розмові з Фокусом один із суддів.

«Думаю, вже треба говорити про те, що рішення ВККС можуть виявитися нелегітимними, – каже Роман Маселко. – Тому важливо зупинити роботу і спочатку розібратися, хто ж уповноважений, а хто ні, отримати остаточні рішення судів, і тільки потім працювати. Тому що безвідповідально ставити під сумніви і конкурси, і кваліфікаційне оцінювання. У першу чергу це стосується антикорсуда. Нехай краще зараз буде скандал, ніж через три роки, коли будуть винесені вироки, які доведеться скасовувати».

Опитані Фокусом юристи не просто визнають, що існує юридична казуїстика, але уточнюють – чотири або шість років повноважень – питання більше політики, ніж права. Приблизно як в історії зі статтею про незаконне збагачення. Всі розуміли, що існують деякі нюанси, які можна використовувати як «за», так і «проти» існування статті. Тому козир з ВККС будуть тримати для зручного випадку.

Інша проблема, що склався ситуацією можна використати як для створення по-справжньому незалежного суду, так і в інтересах для окремих персон, які намагаються повернути собі втрачений контроль над судовою владою.

Політичний вплив

Нині ВККС в її сьогоднішньому складі підтримує створений комісією ВР. 25 квітня адміністративна палата Верховного суду відмовила конкурсанту у антикорсуд Дмитру Тишко, який хотів довести, що в трьох членів ВККС немає повноважень, а значить, вони не могли проводити відбір. При цьому глава палати Михайло Смокович заявив, що на момент їх обрання діяла інша редакція закону «Про судоустрій і статус суддів», тобто такі, як Станіслав Щотка, можуть залишатися на своїй посаді шість років.

Втім, адвокат Маселко передбачає, що при певних політичних умовах думку Верховного Суду може змінитися. І звертає увагу на той факт, що згаданий Смокович в часи Віктора Януковича обіймав високу посаду – був заступником голови Вищого адміністративного суду України, а після Майдану з легкістю пройшов конкурс у Верховний суд. При цьому спеціально заради Смоковича ВККС нібито змінила правила визначення мінімального балу за іспит.

«Після програшу Петра Порошенка, команда якого намагалася створити підконтрольні Банковій ВККС і Верховний суд, служителі Феміди можуть знову переорієнтуватися на нову владу», – припускає адвокат.

Саме це сьогодні відбувається в Окружному адміністративному суді Києва, в якому спочатку захищали члена ВККС Щотку, а після з’явилися перспектив зміни влади – заходилися «топити». Разом з іншими чиновниками з оточення президента.

Зараз очевидно, що стара влада втрачає контроль над судами, а нова ще не зорієнтувалася. Хоча саме для Володимира Зеленського нині склалися сприятливі умови для очищення суддівського корпусу та перезапуску як окремих судів, так і всієї ВККС. При цьому існує загроза – крім Зеленського, особу якого поки рано оцінювати, ситуацією можуть скористатися ті люди, результати діяльності яких вже добре відомі.