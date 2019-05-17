Ахметову – все, простим українцям – нічого: Верховна Рада забере з наших гаманців ще 23 млрд грн

В Україні на «зеленої енергії» виростили корупційну схему національного масштабу. Вирощували як звичайно за допомогою народних депутатів, в числі яких – власники сонячних панелей, вітряних млинів і малих ГЕС.

Але більше всіх виграв найбагатший олігарх України – Рінат Ахметов (програма BIHUS info, випуск «Королі сонця і вітру: хто з політиків заробить на «зеленому тарифі»)

Спочатку ідея малих зелених станцій полягала в тому, що їх можна було встановити чи не на власному городі, щоб виробляти енергію і для себе, і на продаж. Але зовсім недавно парламент неймовірно ускладнив створення таких станцій саме для невеликих домогосподарств: станції заборонили встановлювати на землі.

Альтернативна енергетика – сучасний, і менш шкідливий бізнес, ніж традиційна. Саме тому держава підтримує його фінансово. Але до розміру такої підтримки – великі питання.

Ви можете встановити сонячну панель для власних потреб. На даху, або ось так, поки бізнес робить це в промислових масштабах.

У Дніпропетровській області поблизу Нікополя побудували найбільшу в Україні сонячну електростанцію. Нескінченні ряди синіх панелей – це недавно побудована Нікопольська СЕС. Сюди ще навіть не привозили пресу на відкриття. Ця станція – одна з трьох найбільших у Європі. На площі 400 гектарів встановлено майже 750 тисяч сонячних панелей. Енергії, яку вона виробляє, вистачить на 100 тисяч будинків і підприємств.

Добудували Нікопольське СЕС на початку 2019-го. Ця станція – далеко не все, що Ахметов запланував ввести в цьому році. Та й не тільки він. Слідом за оточенням Януковича на зеленій енергетиці починають заробляти постмайданні політики.

2019-й – рік буму і запуску нових сонячних і вітряних проектів в Україні. Тільки за перші три місяці цього року їх ввели вже більше, ніж за весь 2018-й. І цьому є пояснення – особлива ціна сонячної і вітряної енергії, яку бізнес може отримати до кінця цього року. Ця ціна має назву «зелений тариф». Вона робить енергобізнес самим прибутковим серед усіх інших.

Перш ніж електроенергія потрапить до споживачів – її купує у виробника держава. Населенню електрику продають за однією ціною, а у виробників держава купує її за різними цінами:

атомним станціям платять 0,57 грн/КВт;

виробникам електрики з вугілля на ТЕЦ – 2,15 грн/КВт, що в 4 рази більше.

У тих, хто вистелив поле сонячними панелями, держава купує у 10 разів дорожче, ніж у атомників, ще й за курсом євро за 15 євро/КВт (5 грн/КВт), а вітряних електростанцій – за 10 євро/КВт (3,3 грн/КВт). Це один з найвищих тарифів у Європі.

Спочатку на супервысоком «зеленому тарифі» початок заробляти оточення Януковича. Найбільше – Рінат Ахметов, брати Клюєви. Після Революції Гідності плату за «зелену енергію» дещо зменшили. Зараз вона все одно висока, тому її планують зменшити, але тільки з 1 січня 2020 року. Для всіх станцій, які встигнуть запуститися в 2019 – нинішні високі ставки будуть діяти ще 10 років, і бізнес поспішає.

Головна інтрига полягає в тому, що парламент міг знизити зелений тариф на сонце і вітер на станції, які стартують вже в цьому році. Таких пропозицій було декілька. Але в цьому випадку нові гравці не отримали б надприбутки на наступні роки.

Найбільше Україна платить за чисту енергію Ахметову

Але навіть без цих двох станцій Рінат Ахметов був одним з двох найбільших гравців на ринку альтернативної енергетики. В минулому році його «зелені» проекти отримали за електроенергію 2,9 мільярдів гривень.

Стільки ж заробили сонячні станції, які колись належали близьким до Януковича братам Клюєвим, а тепер – китайському уряду.

Але в 2019 році Ахметов перетвориться в абсолютного лідера в альтернативній енергетиці. А значить – і рекордсмена за отримання гарантованих державою грошей за чисту енергію.

До кінця цього року «зелені» потужності ДТЕК олігарха повинні зрости в 5 разів у порівнянні з тим, що у нього було в минулому році: з 210 МВт до 1000 МВт.

Втім – Ахметов не єдиний бенефіціар законсервованого ще на рік «зеленого тарифу» на сонячну та вітрову енергію.

«Народний фронт» в долі і в справі

Ігор Котвицький – мультимільйонер і народний депутат від «Народного фронту», другий за величиною фракції в парламенті. Мультимільйонером його зробив газовий бізнес, а тепер він буде заробляти і на сонячній енергетиці.

На питання про те, чи належить йому проект «Енерджі Трейд Груп» (група ETG), який будує сонячні станції на Дніпропетровщині, Мартиненко сказав: «Я відмовляюся давати вам будь-яку інформацію».

Сонячна станція в Жовтих водах побудована, але не запущена. Недалеко від станції цьому – ще один проект ETG. Ця станція – запущена і працює. Охоронець на уточнююче запитання, чия станція, відповідає: «З Києва». Про згадці Мартиненко каже: «та хоч би й цей, я не скажу».

Формально бізнес ETG записаний на жителя Боярки. Однак на причетність Миколи Мартиненка до бізнесу ETG вказують кілька фактів:

Тендери. Попередній формальний власник ETG був одним з улюблених постачальників державного «Енергоатому» і ще кількох комбінатів, вплив на які у той час приписували саме Мартиненко.

За словами Руслана Журило, ці компанії – 100-відсоткова власність «Енерджі Трейд Груп».

«Будується все на кредитні кошти і гроші, які інвестує компанія», — заявив Журило.

Він запевняє, що там немає ні грошей, ні Мартиненко. Але всупереч таким запевненням, він продемонстрував обізнаності в справах компанії ETG. Переконував, що вона пройшла міжнародний аудит, а вартість сонячних панелей озвучив наступне: 1 МВт коштує 700 тисяч доларів.

«Вся країна сьогодні цим живе», — так пояснює він свої знання у справах ETG. Хоча при цьому заявив, що не має відношення до сонячного бізнесу.

Інвестгрупа з орбіти Порошенко теж буде заробляти на сонячній енергетиці

Олігарх Ахметов і депутати від «Народного фронту» — не єдині, хто запускає потужний сонячний бізнес в цьому році. Інвестиційна група ICU з орбіти постмайданного президента Петра Порошенка теж почала заробляти на альтернативній енергетиці. У березні ICU відкрила першу сонячну станцію – в Кам’янці-Подільському. Зараз закінчує будівництво другої – в Херсоні, і будує третю, найбільшу в Миколаївській області. Серед бенефіціарів ICU – Пасенюк, фінансовий радник Петра Порошенка.

ICU взялася за цей вид бізнесу системно. Загальна потужність трьох станцій становитиме понад 125 МВт. Це менше, ніж у Ахметова, але вже зараз більше, ніж у Авакова-Котвіцького. І принаймні два з трьох проектів компанії з орбіти Порошенко отримають в цьому році високу плату за сонячну енергію на наступні 10 років.

40,3 млрд грн замість 17 млрд грн: стільки доведеться платити виробникам чистої енергії завдяки «новацій» Верховної Ради

Консервація завищеного тарифу для станцій, запущених в 2019 році, це додаткові десятки мільярдів гривень щорічно, які держава зобов’язана платити зеленим энергопроизводителям. За цей рік запустять ще 75% від кількості об’єктів, які побудували за всі попередні роки. Такий прогноз Міністерства енергетики. Він радісний з точки зору чистих енергетичних потужностей і куди менш оптимістичний у грошах. Вже через рік-два платити виробникам чистої енергії доведеться не торішні 17 млрд гривень, а 40,3 млрд грн. Щоб держпідприємству «Енергоринок» було чим платити – доведеться підняти ціну для споживачів, тобто населенню і промисловості. Голова Асоціації споживачів енергетики і комунальних послуг Андрій Герус підкреслює, що ціна на зелену енергію завищена вже кілька років.

«Потрібно вже сьогодні знижувати тарифи на сонці мінімум на 30%. Вітер потрібно знижувати мінімум на 10-15%», — впевнений голова Асоціації споживачів Андрій Герус.

«Зелений» тариф, наприклад, на Сонце в кілька разів вище, ніж у багатій Німеччині», — шокувала парламентарій.

У свою чергу міністр Арсен Аваков теж заявляє, що він за зниження «зеленої підтримки».

«Я вважаю, що «зелений» тариф в Україні повинен бути знижений до середньоєвропейського рівня», — заявив Арсен Аваков, не уточнивши, коли саме це має статися.

На словах майже всі за зниження державної підтримки «зеленим» энергобизнесменам. Ось тільки знизити її напередодні масового введення нових зелених потужностей парламент відмовився.

Міністр Насалик і нардеп від БПП Домбровський «підклали свиню» простим українцям

І замість того, щоб вже в цьому році знижувати «зелений» тариф, зокрема, і для великих промислових об’єктів, у Верховній Раді раптово протягнули обмеження для маленьких домашніх станцій. Наприклад, вже не можна поставити панель на городі і отримувати гроші за спецтарифу. Нібито саме маленькі проекти призведуть до зростання ціни на електроенергію, а не гігантські проекти можновладців.

«Така була пропозиція. Напевно, так треба було. Я думаю, що пільга з податкового законодавства на користь тим, хто будує такі об’єкти», — так відповіла Ніна Південця на питання, чому зняли ПДВ для імпортного обладнання об’єктів зеленої енергетики.

Це економія мільярдів гривень для бізнесу, і недоотримання їх держбюджетом.