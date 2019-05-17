Ворони нападають на маленьких киян

Киян просять не турбувати ворон. І розповідати дітям, щоб вони теж були обачні. Птахи поводяться дуже агресивно, захищаючи свої гнізда з березня по червень. Про це повідомляє Київська служба порятунку (КАРС) у Facebook.

– Рятувальники двічі виїздили за викликом про агресивних воронів, і обидва випадки у дитячих садочках. Мабуть, полюбляють пташки будувати свої гнізда біля маленьких діточок, – повідомили у Київській службі порятунку.Гнізда прибрали з дерев, а маленьких пташенят передали до служби порятунку тварин.