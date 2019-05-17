Сердючка вбешен поведением израильтян: ведуть себя бестактно

Украинский певец Андрей Дaнилкo, выступающий под творческим псевдонимом Верка Ceрдючка, раскритиковал организацию международного песенного конкурса “Евровидение-2019”, который проходит в Тель-Авиве.

“Пытаюсь не раздражаться. Знаете, бардак везде одинаковый, просто на других языках. В данном случае — на иврите. (…) “Ой, вас так любят!” — говорят нам. Хорошо! А я стою час и еле сдерживаю себя, чтобы кого-то не послать. Это нюансы, но тем не менее. Я все время выкручиваюсь из-за ошибок других. Хотя все настроены хорошо, мол, вы нам объясните, все сделаем. Но, как всегда, через одно место”, — заявил артист в интервью “КП-Украина”.

Данилко также пожаловался на бесцеремонность, с которой ведут себя израильтяне. “Выбирали парикмахерскую без названия типа “Светлана”, потому что “Светлана” — это точно что-то наше. Нашли вроде нормальную. Боже, они как узнали, что это я, сразу включили Dancing, “Все будет хорошо”. Я даже просил их выключить. А они — как дети. Вели себя настолько бестактно, что я уже не мог дождаться, когда эта стрижка закончится”, — посетовал исполнитель.

По его словам, неадекватное поведение обнаруживали не только рядовые израильтяне, но и сами организаторы. “Вчера нас на мероприятии чуть не раздавили — все стояли с раскрытыми ртами. Они на нас смотрели как зрители, а не как организаторы!” — отметил он.

Данилко выступит на “Евровидении” в качестве приглашенного гостя. Артист планирует исполнить песню израильской певицы Нетты Барзилай, одержавшей победу в 2018 году.

Накануне, 16 мая, в “Ганей-Тааруха” прошел второй полуфинал конкурса. Финал “Евровидения-2019” пройдет в субботу, 18 мая. В этом году еврейское государство на конкурсе будет представлять 27-летний певец и актер Коби Марими.

Источник: 9 TV