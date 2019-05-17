У Харкові судитимуть розбещувача дітей

У Харкові судитимуть підозрюваного у розбещенні неповнолітніх. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області

Повідомляється, що харківська місцева прокуратура направила до Комінтернівського районного суду м. Харкова обвинувальний акт стосовно 55-річного чоловіка, підозрюваного у розбещенні неповнолітніх (ч. 1 ст. 156 КК України).

У грудні 2017 року чоловік біля однієї з харківських шкіл чіплявся до дітей з непристойними пропозиціями. Крім того, він продемонстрував статевий орган двом дівчаткам віком 14 та 15 років. Поліція встановила особу зловмисника та оголосила йому про підозру, однак чоловік тривалий час переховувався, уникаючи слідчих дій.

Затримати його вдалося лише на початку травня 2019 року в м. Лозова. Наразі на вимогу прокуратури він перебуває під вартою.

У прокуратурі зазначили, що чоловік вже мав судимість за розбещення дитини: у 2012 році його засудили до 5 років за ґратами.

Призначене покарання він відбув і звільнився у 2017 році.