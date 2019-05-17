Нова методика лікування раку крові

Лікарі, які займалися лікуванням раку крові останні десять років придумали нову методику лікування.

Експерти вважають, що цим медикам вдалося досягти неможливого.

Новий метод лікування пухлин кровоносної системи, розроблений в Австралії, використовує модифіковані імунні клітини під назвою CAR T-клітини. У них є здатність виявляти і знищувати пухлинні клітини, які розпізнаються імунною системою. Фактично ці клітини створюються після того, як імунні клітини людини отримують специфічний ген. Саме він дозволяє їм, нарешті, побачити і вбити клітини раку.

Ця методика є надзвичайно простою і геніальною. Вона включає в себе швидку і безболісну ін’єкцію клітин в судини пацієнта, а зовсім не довге і супроводжується значною кількістю побічних ефектів традиційне лікування раку на кшталт опромінення та хіміотерапії. Методика вже отримала схвалення в США, причому рівень її успіху становить приголомшливі 80%. Дуже скоро її схвалять і в Австралії. На жаль, вартість подібної терапії досягає $ 500 тисяч.

Однак, австралійські вчені модифікували методику створення CAR T-клітин, що дозволило істотно знизити її вартість. Зараз вона складає всього $ 10 000, що дозволяє використовувати її у переважної більшості пацієнтів.

: zdorovia.com.ua

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