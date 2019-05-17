Потап засвітився з дитиною на руках напередодні весілля

16 травня в Україні відзначали День вишиванки. У цей день зірки шоу-бізнесу влаштували своєрідний флешмоб в Мережі – вони публікують свої фотографії в національному одязі.

Відомий український продюсер і виконавець Потап теж не залишився байдужим. На своїй сторінці в Instagram він опублікував знімок, на якому відображений у вишиванці і з маленькою дівчинкою на руках, передає Clutch.

Шанувальники почали обговорювати нову публікацію артиста: “Вам личить бути татом маленької дівчинки”, “Фото заряджене милотою”, “Мені дуже подобаються українські вишиванки!!! Національний одяг дуже гарний!”, “Ааа…які лапочки”, “Миле фото. Я думаю, що якщо у Потапа народитися дочка, то він буде чудовим батьком”, “А що це за дівчинка?”, “Потрібно терміново маленьку Олексіївну від старшої Олексіївни”.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap) 15 Тра 2019 р. о 10:27 PDT

: znaj.ua